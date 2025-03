Les joueuses de l'ASSE se déplaçaient du côté de Montpellier ce dimanche après-midi. A six journées de la fin du championnat, l'objectif était bien sûr de s'imposer pour aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Retour sur cette rencontre comptant pour la 17 ème journée de championnat.

En cette mi-mars, nous nous rapprochons assez rapidement de la fin du championnat d'Arkema Première Ligue. Le coach de l'ASSE Marc-Antoine Brihat en a bien conscience. Présent en conférence de presse avant la rencontre, ce dernier espère voir son équipe avec un comportement similaire au match précédent.

"On a été extrêmement déçus après ce match, forcément. On a fait une prestation vraiment cohérente qui méritait un peu mieux. Il y a, selon moi, une décision arbitrale incompréhensible. Maintenant, il faut s’appuyer sur notre prestation et sur cette frustration pour aller chercher ce maintien. Ça passe par ce déplacement à Montpellier. "

La composition de l'ASSE

Première mi-temps

Comme attendu, c'est Montpellier qui domine cette première période. La maîtrise du ballon est pour les locales qui se procurent plusieurs situations. Mais, la portière de l'ASSE Maryne Gignoux est vigilante. Malgré plusieurs occasions les stéphanoises n'abdiquent pas. Elles espèrent aussi pouvoir procéder par des contres attaques.

Durant ce premier acte, les joueuses de Montpellier n'ont pas réussi à faire la différence. Les deux équipes rentrent donc au vestiaire sur le score de 0-0 malgré un ultime coup franc des locales. Tout reste donc à faire en seconde mi-temps.

Seconde mi-temps

Le score ne bouge pas durant ce second acte. Au stade de la Mosson aucune des deux équipes n'arrive réellement à faire la différence. l'ASSE parvient à se créer des occasions à l'image de Cindy Caputo à la 80 ème minute de jeu. Mais la défense de Montpellier s'en sort. Les Verres semblent de mieux en mieux. Elles tentent leur chance à plusieurs reprises. Cependant soit la gardienne s'interpose soit le ballon passe à côté comme lors du tir d'Alexandria Lamontagne.

Mais, à la toute dernière minute de la partie Montpellier parvient à inscrire le seul but de la rencontre ! Maryne Gignoux ne parvient pas à se saisir du ballon. L'attaquante locale est à l'affût et pousse le ballon au fond des filets. Montpellier s'impose 1-0.