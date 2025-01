Ce samedi, l’ASSE accueille le Stade de Reims pour lancer son année 2025. Le club stéphanois espère retrouver le succès qui lui échappe depuis le 23 novembre dernier. De leur côté les rémois n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 10 novembre.

Pour cette première rencontre de l’année 2025, l’ASSE va être arbitrée pour la première fois de la saison par Stéphanie Frappart. La seule femme arbitre professionnelle n’a plus arbitré les Verts depuis plus d’1 an et demi.

Un bilan négatif pour l’ASSE avec Frappart en Ligue 1

Stéphanie Frappart a arbitré 6 rencontres de l’ASSE pour un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Elle a officié lors de 4 rencontres de Ligue 1, Une de Coupe de France et une de Ligue 2.

La première rencontre des Verts que Stéphanie Frappart a arbitrée remonte à janvier 2019. C’était alors pour le compte des 32èmes de finale de la Coupe de France entre l’Olympique de Strasbourg et l’ASSE. Les hommes de Jean Louis Gasset s’étaient alors imposés 6-0.

En Ligue 1, le bilan est d’une victoire, 2 défaites et 1 nul. Pour la victoire, il faut remonter à decembre 2020, sur le terrain de Bordeaux. L’ASSE s’était alors imposée 2-1. Elle avait également officié lors du nul 1-1 à Metz en 2021. Ce match avait été marqué par le but inscrit par Wahbi Khazri d’une frappe de sa moitié de terrain.

C’est donc dans l’élite que l’ASSE a connu ses 2 défaites avec Stéphanie Frappart au sifflet. D’abord face à Reims, le 8 décembre 2019. Les Verts s’étaient inclinés 3 buts à 1. Ce sera donc la 2ème rencontre entre le club de la Loire et les champenois que la femme de 41 ans arbitrera, ce samedi. L’autre défaite remonte à février 2021 sur la pelouse de Lorient. Après avoir ouvert la marque, les Verts s’étaient inclinés 2-1.

Enfin, Stéphanie Frappart n’a arbitré qu’une seule fois l’ASSE en Ligue 2. C’est également le seul match des Verts qu’elle a arbitré dans le Chaudron. Les stéphanois avaient étés tenus en échec par Amiens (1-1) en mars 2023.

Frappart réussit bien au Stade de Reims

Dans sa carrière d’arbitre, Stéphanie Frappart a officié lors de 15 matchs des rémois pour 8 victoires. Elle a d’ailleurs déjà été au sifflet d’une rencontre des hommes de Luka Elsner cette saison. C’était face à l’OL, une rencontre qui s’était soldée sur le score d’1-1, fin novembre dernier.

Pour son 8ème match de Ligue 1 cette saison, la femme de 41 ans sera épaulée par Mikaël Berchebru et Julien Haulbert. Guillaume Paradis sera la 4ème arbitre. Enfin Gaël Angoula et Christian Guillard seront dans le camion VAR.