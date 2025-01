Alors que l'année touche à sa fin, nous vous proposons une liste de souhaits spéciale ASSE pour 2025. Il est clair que le club traverse une période de transition et entame le début de son projet avec Kilmer Sport Ventures. Cette étape pourrait bien être décisive, ouvrant la voie à un avenir plus prometteur. Voici donc les vœux que nous espérons voir se concrétiser au cours de l'année à venir.

Assurer le maintien en Ligue 1 pour l'ASSE

En plus des considérations sur le style de jeu et la progression des joueurs, l’objectif principal de la saison reste sans équivoque : le maintien en Ligue 1. Après 16 journées, l’ASSE se retrouve en position de barragiste avec 13 points, à égalité avec Angers, 15e et premier non relégable, mais devancé au goal average. Le FC Nantes, 14e, n’est qu’à une unité d’avance, laissant entrevoir une possibilité de sortie de zone rouge. Cependant, pour transformer cet espoir en réalité, un mercato hivernal ambitieux sera crucial. Il pourrait permettre à l’équipe de sécuriser son maintien de manière moins stressante et d’éviter une fin de saison sous tension.

Un mercato réfléchi et efficace

Pour espérer atteindre ses objectifs d'ici la fin de la saison, l'ASSE devra impérativement réussir son mercato hivernal. Entre les manques de l'effectif et les performances insuffisantes de certains joueurs, l'équipe doit se renforcer pour rester compétitive. Renforcer l'effectif permettra non seulement de créer une saine concurrence, mais aussi de disposer d'un banc à la hauteur des exigences (les limites des remplaçants, visibles lors du match contre Toulouse, en témoignent).

En janvier 2025, La cellule de recrutement sera particulièrement attendu pour rééquilibrer l'équipe et offrir de nouvelles solutions à l'entraîneur norvégien fraîchement nommé sur le banc. Plusieurs postes nécessitent d'être renforcé comme celui d'arrière droit, de défenseur central, d'ailier droit ou encore de milieu relayeur.

Retrouver une équipe de l'ASSE séduisante avec Horneland

Depuis trop longtemps, regarder l'AS Saint-Étienne ne procure plus le plaisir d'antan. Après l'euphorie de la montée en Ligue 1, le retour dans l'élite s'est avéré difficile, avec des performances souvent en deçà des attentes. L'arrivée d’Eirik Horneland à la tête de l’équipe suscite cependant l’espoir d’un nouveau souffle. Un jeu plus attrayant pourrait non seulement raviver l’enthousiasme des supporters, mais aussi favoriser la progression des joueurs. Ce changement est essentiel pour poser les bases d’un projet ambitieux, bien au-delà d’un simple objectif de maintien pour les saisons à venir.

Remporter le derby contre l'OL

L'ASSE-OL d'avril 2025 sera un match extrêmement attendu par les supporters stéphanois, en particulier si l'on imagine que les Verts n'ont pas gagné contre leur rival historique, l'Olympique Lyonnais, depuis la saison 2019-2020. Ainsi, le vœu des supporters stéphanois pour 2025 serait sans doute de voir leur équipe triompher dans ce derby, de retrouver cette euphorie collective qui manque depuis trop longtemps. Après deux saisons sans réception de leurs meilleurs ennemis, les joueurs stéphanois devront triompher devant un Geoffroy Guichard qui sera probablement sur son 31.

En vous souhaitant à tous une excellente année 2025, que l'on espère pleine de moments forts et positifs pour nos Verts.