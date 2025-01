Ce lundi, la commission de discipline de la Fédération Française de Football a prononcé une suspension de 5 matchs fermes accompagnée de 2 avec sursis pour Ibrahim Sissoko. L'attaquant de l'ASSE avait adressé un coup de coude à Léonardo Balerdi à la 20ᵉ minute. Une lourde sanction qui est peu courante pour un joueur.

La sanction d'Ibrahim Sissoko semble assez sévère, la commission de discipline de la FFF est plus sévère que celle de la LFP. A titre de comparaison, Mathieu Cafaro avait été coupable d'un geste assez similaire il y a 2 ans. Lors d'une rencontre face au Havre, il avait asséné un coup au visage d'un joueur du HAC. L'ancien rémois avait alors écopé d'un match de suspension. Ce qui prouve un écart flagrant entre le barème des sanctions de la FFF et de la LFP.

Ibrahim Sissoko manquera plus d'1/4 des matchs restants à l'ASSE cette saison en Ligue 1. Les Verts auront un calendrier exigeant, avec des confrontations contre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain pour terminer la phase aller. La phase retour débutera par des matchs face au FC Nantes, à l’AJ Auxerre, et au LOSC Lille. Le malien pourra alors effectuer son retour face à Rennes le 9 ou 10 février prochain.

Du jamais vu depuis 11 ans à l'ASSE

Avec cette suspension de 5 matchs pour Ibrahim Sissoko, il faut remonter à novembre 2013 pour voir une plus lourde sanction envers un joueur stéphanois. Kurt Zouma avait alors écopé de 10 matchs fermes de suspension après un tacle très violent. Le défenseur formé à l'ASSE avait gravement blessé Thomas Guerbert à la cheville et surtout au tibia-péroné.

En décembre 2017, Stéphane Ruffier avait écopé de 4 matchs fermes de suspension face à Monaco. Le portier, alors capitaine ce soir-là était allé contester un but adverse auprès de l'assistant d'Amaury Delerue. L'arbitre de la rencontre avait considéré le comportement du gardien stéphanois comme agressif auprès de l'arbitre de touche.