Les joueuses de l'ASSE s’apprêtent à affronter le Stade de Reims ce mercredi pour entamer la seconde partie de leur saison d'Arkema Première Ligue. Ce sera la première rencontre de l'année 2025. L'année 2024 a été riche en but et en rebondissements ! Le club a publié une vidéo récapitulant les réalisations de son équipe féminine sur l’année civile 2024.

Sur l’ensemble de l’année civile 2024, les Stéphanoises ont disputé 25 rencontres, avec un bilan de 13 victoires, 1 match nul, et 11 défaites. Elles ont inscrit 31 buts, mais en ont encaissé 57. Cela montre un besoin d’équilibre entre leurs forces offensives et défensives. Bien entendu les deux derbys disputés en 2024 n'aident pas. Lors de ces deux rencontres l'ASSE a encaissé au total 17 buts.

Cindy Caputo se démarque

Certaines performances ont marqué les esprits, notamment grâce à des joueuses comme Cindy Caputo, meilleure buteuse de la saison actuelle avec 3 réalisations. La joueuse offensive de l'ASSE arrivée au club en 2020 a d'ailleurs eu l'honneur d'honorer sa première sélection avec l'équipe de France Féminines sous la houlette de Laurent Bonadei.

Focus sur la saison 2024-2025

Les Stéphanoises ont disputé l'intégralité de la phase aller du championnat. Après 11 journées, elles affichent un bilan de 5 victoires et 6 défaites, sans aucun match nul. Avec 10 buts marqués pour 28 encaissés, l’équipe devra resserrer les rangs défensifs. Mais aussi retrouver plus de mordant devant le but pour se donner la possibilité de remporter plus sereinement ses rencontres.

Le match face à Reims. Une rencontre très importante pour l'ASSE

Mercredi 08 janvier, l'ASSE reçoit à Reims pour un match à enjeux. Actuellement 7ᵉ du classement, elles pourraient s’éloigner de la zone dangereuse en cas de victoire face à une équipe rémoise en difficulté, 9ᵉ avec 7 points. Avec 15 points au compteur, une victoire permettrait de creuser l’écart et d’entamer 2025 sur une note positive.

Une semaine à deux matchs pour l'ASSE

Au-delà de ce rendez-vous important, les Vertes enchaîneront le dimanche avec leur entrée en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille. Ce match marquera également le retour de Ninon Blanchard, ancienne capitaine stéphanoise.

Une année à but pour les Vertes ? En attendant de savoir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'ASSE pour visualiser l'ensemble des réalisations de l'année 2024.