Dix-neuvième défaite en Ligue 1 pour l'ASSE. Cette fois-ci à domicile face à Monaco, quelques semaines après une prestation de haut niveau dans le derby (2-1). Menés dès la première minute de jeu, les Verts se sont inclinés 1-3 face aux Monégasques. Pierre Ekwah s'est exprimé en zone mixte, d'après des propos retranscrit par EVECT.

Un maintien en Ligue 1 toujours abordable ?

En s'inclinant à domicile, les joueurs d'Eirik Horneland ont grillé leur première cartouche de cette ultime course au maintien. Il ne restera en effet plus qu'une seule opposition à domicile avant la fin de saison, face à Toulouse.

Pierre Ekwah, milieu de terrain de l'ASSE : "Il va falloir cravacher jusqu'au bout. On voulait bien commencer ces trois derniers matchs de championnat avec cette rencontre contre Monaco en faisant un résultat, mais on n'a pas réussi à le faire. Il nous restera deux matchs, deux matchs entre guillemets plus abordables. C'était compliqué aujourd'hui.

(...) Il faut d'abord se faire soi-même avant de regarder les autres. On peut regarder les autres, c'est bien beau, ils peuvent chuter ou autre, mais nous, si on ne gagne pas, ça ne sert à rien. (...) Mais pour nous, il faut surtout qu'on se concentre sur le week-end prochain et sur celui qui suit."

"Dans le vestiaire, on était dans un état revanchard"

Pierre Ekwah : "Il nous a manqué plein de choses aujourd'hui. On a fait quelques erreurs au milieu du terrain, en défense ou même en attaque. Quand tu joues contre Monaco, ça punit assez rapidement, c'est le très haut niveau. Leur style de jeu nous a fait très mal, ils nous ont très bien contenus.