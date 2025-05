La seconde partie de saison de Lucas Stassin aura beaucoup fait parler ! Le jeune avant-centre a brillé jusqu'à sa blessure qui l'a empêché de jouer face à Monaco. L’avant-centre de l’ASSE a été nommé pour être la pépite du mois d’avril en Ligue 1.

Lucas Stassin confirme semaine après semaine qu’il est l’une des hommes forts de la seconde partie de saison de l'ASSE. Recruté pour renforcer l’attaque stéphanoise, le jeune avant-centre belge a su répondre aux attentes.

Un mois d’avril éclatant pour Lucas Stassin

En avril, il a été l’un des grands artisans des bons résultats des Verts, inscrivant notamment un but précieux contre Brest et un doublé lors du derby du 20 avril remporté 2-1, par l'ASSE.

Avec un total de 11 buts marqués en 2025, Stassin s’est affirmé comme l’un des éléments incontournables de l’effectif forézien. Sa progression constante et son efficacité devant le but ont séduit les supporters.

Une distinction face à une rude concurrence

Chaque mois, la Ligue 1 propose aux fans d’élire la pépite qui s’est le plus illustrée parmi les jeunes talents du championnat. En avril, Lucas Stassin était en lice face à deux adversaires de poids : Valentín Barco, le latéral gauche de Strasbourg, performant malgré son jeune âge, et Matias Fernandez-Pardo, ailier gauche du LOSC, buteur face à Toulouse et passeur décisif contre Auxerre.

La concurrence était rude, mais c’est bien Lucas Stassin qui a remporté le vote.

Une reconnaissance amère après sa blessure

Cette distinction arrive malheureusement dans un contexte plus sombre pour Stassin et l’ASSE. Touché physiquement, le jeune buteur a été contraint s'éloigner des pelouses ces derniers jours. Un coup dur pour les Verts, qui doivent aujourd'hui trouver d'autres solutions.

Mais cette reconnaissance vient aussi souligner le chemin parcouru. À seulement 20 ans, Stassin montre déjà un potentiel énorme. L'attaquant des Verts devra bien évidemment confirmer par la suite.