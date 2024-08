Saint-Étienne a effectué son retour en Ligue 1 samedi dernier face à Monaco. Bien que défaits, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont montré un joli visage sur le Rocher. Ils ont à cœur de rebondir face au Havre.

Rebondir pour bien entamer le retour en Ligue 1

« Je suis content de ce groupe et de l’état d’esprit qu’on a affiché. C’est quand même une équipe de Ligues des Champions en face ». Florian Tardieu n’a pas traîné à souligner l’esprit combatif des siens après la défaite sur le plus petit des scores face à Monaco. Les Verts ont effectivement su tenir tête face au dauphin de la saison dernière.

Mais Olivier Dall’Oglio avait davantage la tête au travail. « Il y a des choses à améliorer, des choses à revoir. On a des objectifs intéressants, à condition d’avoir cet état d’esprit-là sur la durée », affirme le technicien en conférence de presse d’après match. Saint-Étienne devra prendre les trois points ce samedi face au Havre pour espérer mieux que la 14ᵉ place.

Première de la saison à domicile

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio effectueront leur première rencontre à domicile ce samedi à l’occasion de la deuxième journée de championnat. Le chaudron devrait s’enflammer. Avec un nombre d’abonnements record (plus de 20 000), Saint-Étienne devrait être synonyme de grande fête ce weekend. Plusieurs Stéphanois comme Yunis Abdelhamid découvriront le Chaudron sous la tunique verte (Yunis Abdelhamid, Zuriko Davitashvili, etc.). D’autres pour la première fois de leur carrière (Ben Old, Augustine Boakye, etc.).

À l’occasion, les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont entraînés à Geoffroy-Guichard ce jeudi matin. Un stratagème dont le technicien a déjà usé la saison précédente à plusieurs reprises pour motiver ses joueurs. Dall’Oglio explique : « C’était surtout pour prendre des repères, notamment tactiques et se souvenir de bons moments.(…) Le public, il n’y a pas besoin de beaucoup le pousser. »