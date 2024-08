L’ASSE reçoit le Havre ce samedi à 21h à Geoffroy Guichard. Alors que les deux équipes se sont inclinés lors de la première journée (4-1 contre le PSG pour le Havre et 1-0 pour l’ASSE à Monaco), les deux équipes comptent prendre des points. Un match entre candidat au maintien qui s’annonce serré. Les deux équipes pourraient être amputées de plusieurs éléments.

L’ASSE ne sera pas au complet

Olivier Dall’Oglio a dû composer avec sept absents (Briançon, Wadji, Moueffek, Appiah, Petrot, Bentayg, Maçon) ce samedi à Monaco. Il s’est en plus de cela privée de Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari et Igor Miladinovic par choix.

Ce week-end, plusieurs joueurs devraient encore être indisponibles dont Moueffek et Bentayg ! Cela ne devrait pas être les seuls. Briançon ne s’est pas entrainé de la semaine non plus… Appiah est toujours incertain, tout comme Wadji et Petrot qui pourraient être considérés comme trop justes par le staff stéphanois.

Néanmoins, Igor Miladinovic pourrait faire sa première apparition dans le groupe ce week-end.

Le Havre avec 6 absents ?

L’équipe de Didier Digard pourrait être amoindrie dans le chaudron. En effet, selon les informations de @Foot_Normand, Elysée Logbo et Yoni Gomis seront absents. Christopher Opéri, l’excellent arrière gauche de cette équipe est très incertain à cause d’une alerte à la cuisse. Enfin, trois hommes clefs de cette équipe, Arouna Sangante (défenseur central et capitaine), Oussama Targhalline (milieu défensif) et Issa Soumaré (ailier) ne devraient pas commencer cette rencontre. Leur présence n’est pas encore certaine.

Alors que l’ASSE s’était inclinée 6-0 lors de la dernière venue du HAC à Geoffroy Guichard, la soif de revanche doit être présent dans les rangs stéphanois. Une rencontre cauchemardesque marquée par l’exclusion de 3 stéphanois : Mathieu Cafaro, Anthony Briançon et Etienne Green. Il faudra laver l’affront samedi soir pour cette seconde journée de ligue 1 Mac Donald.