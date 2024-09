L’ASSE s’est rassurée ce week-end. En effet, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont obtenu leurs premiers points en championnat (1-0). Après trois défaites qui commençaient à faire grincer des dents du côté du Forez, ils ont quitté leur place de lanterne rouge. Suffisant pour se rassurer dans l’optique du maintien ?

Face à une équipe qualifiée pour la Ligue des champions, l’ASSE a créé la surprise ce vendredi dans son stade de Geoffroy Guichard. Avec le retour de l’un de ses deux poumons, les joueurs ont su se surpasser pour obtenir une victoire au forceps. Une victoire qui lance définitivement la saison ! Trois points qui soulagent un groupe et qui tend à le libérer pour les semaines à venir !

Dall’Oglio montre les crocs !

Forcément, dans cette période de turbulences, les choix de l’entraîneur sont épiés. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs été contestés comme cette titularisation surprise de Lamine Fomba contre le stade brestois après un match raté en réserve la semaine précédente ! Ce vendredi, le technicien cévénol a tranché dans le vif en faisant des choix forts.

Arrivée juste avant la trêve internationale, Pierre Ekwah et Lucas Stassin étaient titulaires. Les deux hommes ont offert des prestations intéressantes, qui demandent confirmations (jurisprudence Assane Diousse). Aussi, le coach a décidé de ne changer que son onze de départ à partir de la 68e. En somme, au même titre que son équipe, Dall’Oglio a rendu une copie quasi parfaite avec des choix payants !

Moueffek, le porte-bonheur de l’ASSE

Grand absent depuis la reprise de la ligue 1, Aimen Moueffek a joué ses premières minutes comme titulaire de cette saison 2024-2025. Malgré une préparation grandement tronquée et aucune minutes jouées depuis la reprise en compétitions officielles (pas même avec le groupe réserve), le joueur formé au club était titulaire pour ce match contre le LOSC.

Doté d’un profil rare et atypique, l’international espoir marocain a été d’une aide précieuse dans la victoire des Verts. Omniprésent dans l’entrejeu, il a apporté toute sa hargne, sa générosité et son sens du sacrifice. Accompagné par Pierre Ekwah et Mathis Amougou, la triplette a donné grande satisfaction. Un trio qui devrait être reconduit contre Nice ce vendredi. Pour résumer, en d’autres termes, Aimen Moueffek titulaire cette saison en ligue 1, c’est 100% de victoire !

Larsonneur, l’ange gardien !

Le scénario a été parfait pour l’ASSE. Une ouverture du score rapide qui a permis de laisser le ballon au LOSC et de procéder en contre. Un bloc bas qui a forcément permis de concéder moins d’occasions. Moins d’espaces dans le dos de Yunis Abdelhamid et Dylan Batubinsika qui ont de ce fait rendu leurs meilleures copies de la saison.

Malgré cela, Gautier Larsonneur a su se montrer décisif à deux reprises. Tout d’abord sur cette tête sur corner de Benjamin André en première période. Mais surtout dans les ultimes minutes de jeu sur cette mine de Bakker qu’il a repoussé de la poitrine. Précieux, le portier stéphanois montre qu’il sera sur la même lignée que la saison dernière après son bon match à Monaco.