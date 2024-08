Le mercato en Ligue 1 est assez calme cet été. La raison principale étant la crise des droits TV qui oblige les clubs à revoir leur budget à la baisse. Certains n’ont même pas dépensé un euro pour recruter des joueurs. Le point sur les dépenses des clubs de l’élite a 1 semaine de la clôture du marché des transferts.



La crise des droits TV pénalise les clubs

L’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1 a été un véritable feuilleton. Après plusieurs mois de négociations, c’est finalement DAZN et Bein Sports qui ont remporté l’appel d’offres de la Ligue 1. Vincent Labruyne espérait 1 milliard d’euros, il en verra à peine la moitié. Les revenus des clubs concernant les droits TV sont largement revus à la baisse. Certains clubs sont donc déjà en grande difficulté pour recruter cet été.

Un mercato anormal

Dans son édition de ce jeudi, L’équipe a dévoilé les estimations des dépenses des 18 clubs de Ligue 1 lors du mercato estival. Si les cadors ne sont pas inquiétés par la crise des droits TV, certains clubs sont en difficulté financière. Le Paris Saint Germain est évidemment le club le plus dépensier de l’été avec 169,9 millions d’euros de dépenses. Lyon arrive en seconde position avec 134,3 millions. Malgré une promesse de ventes de 100 millions à la DNCG, les lyonnais ont sorti le chéquier cet été. L’OM complète ensuite le podium, talonné par Monaco. Rennes et Strasbourg sont les 2 derniers clubs à avoir dépensé plus de 20 millions cet été. 6 clubs sont à plus de 5 millions de dépenses, Nice et Lille ont déboursé respectivement 16 et 13 millions d’euros.

Vient ensuite l’ASSE avec 12 millions puis Nantes, Lens et Toulouse qui ont dépensé entre 7,5 et 10 millions. Les 6 derniers clubs restants sont restés mesurés cet été. Auxerre a dépensé 3,9 millions tandis que Brest pourtant qualifié en Ligue des Champions ne dépasse pas les 2 millions déboursés. Enfin 4 clubs n’ont rien dépensé cet été, Angers, Montpellier, Reims et Le Havre se sont contentés de prêts ou d’arrivées libres. La dernière semaine du mercato s’annonce décisive du côté de la Ligue 1.