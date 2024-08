La reprise de la ligue 1 est dans cinq jours pour l’ouverture de la journée (Le Havre-PSG) et six jours pour l’ASSE qui se déplacera à Monaco. Pour cette saison, l’objectif du club est clair : un maintien, confortable si possible ! En attendant, les hommes de Dall’Oglio risquent de mener un mini championnat avec les autres équipes promues et Montpellier, Nantes, Le Havre, voire Strasbourg. Pour rappel, deux équipes seront reléguées d’office et une sera barragiste pour y affronter le gagnant du playoff de ligue 2.

Préparation ligue 1 compliquée

Comme l’ASSE, le SCO est promu en ligue 1 pour cette saison 2024-2025. Toujours comme l’ASSE, ils auront pour objectif de se maintenir dans un championnat à 18 qui s’annonce relevé. Après une deuxième partie de saison plus délicate (28 points pris), les angevins veulent relancer la machine. Cette campagne de match amical n’est pas faite pour les rassurer. Explications.

Alors qu’ils ont disputé 5 rencontres amicales, ils ont fait une victoire et quatre défaites. Victorieux 3-2 en juillet contre les Volitgeurs de Chateaubriant (N2), ils ont enchainé 4 défaites de suite. Toute d’abord contre Le Mans (2-0), puis contre Rennes (2-1), puis contre Lorient (2-1) et Bastia (2-1). Pour rappel, les joueurs d’Alexandre Dujeux joueront en ouverture contre Lens le samedi à 17h.

Avis de tempête au SCO

Le SCO d’Angers effectue donc une préparation délicate pour son retour en ligue 1 et cette fin août pourrait encore chambouler l’effectif.

En effet, dans Le Courrier de l’Ouest, l’entraîneur du SCO Alexandre Dujeux a réagi à la « Si aujourd’hui, j’aligne Lepaul et Chérif, c’est que je suis sûr que ces deux joueurs-là seront là la semaine prochaine pour le début de la saison. On a beaucoup d’interrogations autour de quelques joueurs. Loïs Diony peut partir du jour au lendemain, je respecte son choix… »

L’ancien avant-centre stéphanois désire partir. En plus de Diony, c’est toute une attaque qui souhaiterait s’envoler vers d’autres cieux du côté angevin : « Ibrahima Niane veut aussi quitter le navire angevin. Le cas d’Himad Abdelli va également revenir sur la table assez rapidement. Apparu peu concerné par le match d’hier contre Bastia, le meneur de jeu angevin voudrait quitter le club ».

Les voyants ne sont donc pas tous au vert au SCO !