Déroute à Brest puis grosse humiliation face à Nice. L’ASSE a connu de meilleurs débuts de saison. À l’aube de la sixième journée de championnat, les experts débattent déjà de la survie de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. C’était le débat de l’Équipe du Soir de ce lundi.

Saint-Étienne ne pensait pas pouvoir davantage toucher le fond après la déroute face à Brest (4-0). Mais l’ASSE s’est cruellement inclinée ce week-end face à l’OGC Nice. Menés par six buts d’écarts à la mi-temps, l’humiliation se poursuit pour les Verts en seconde période (8-0). Le constat est accablant dès la cinquième journée de Ligue 1. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont actuellement pas le niveau pour l’élite.

Un maintien en Ligue 1 à portée de main ?

Ce lundi, les chroniqueurs de l’Équipe du Soir sont revenus sur la situation du club du forez. Timothée Maymon, grand supporter de l’ASSE, se révèle positif sur son avenir. « On est à la cinquième journée, il reste 87 points. à distribuer. Alors oui, le début de saison de Saint-Etienne est catastrophique avec trois points de pris seulement. Mais il faut quand même avoir conscience que d’abord, il y a le temps de se ressaisir ».

Les Stéphanois ont effectivement encore 29 journées pour se ressaisir. « On n’est qu’à cinq journées. » Affirme Régis Testelin. « La situation arithmétique de Sainté n’est absolument pas catastrophique. Ils sont à 3 points de la 11ᵉ place ». En cas de barrage, le rédacteur en chef adjoint du quotidien croit à un maintien. « Pour t’en sortir, tu peux être 16ᵉ et être barragiste. Je pense qu’Angers est plus faible que Saint-Étienne. (…) Lyon était sacrément décroché après 10 journées de championnat l’année dernière. »

Mais un effectif qui inquiète

Le marché stéphanois était jugé trop juste à sa clôture. Aucune réelle plus-value, pas de joueur expérimenté en Ligue 1 outre Yunis Adbelhamid -dont le bilan est décourageant-. « Je ne vois pas un gardien du niveau de la Ligue 1 et je ne vois pas un attaquant capable de sauver l’ensemble. » Rétorque Dominique Sévérac, avant de rajouter. « Ils ont marqué un but, contre Lille, en cinq journées. Ils produisent très peu de foot. » L’année dernière, quand Lyon était très mal, on se disait qu’avec Lopez, avec Lacazette dans chaque surface, tu as quelque chose. Là, il n’y a plus de rien. »

« Il n’y a pas un joueur du potentiel de Lacazette du côté de Saint-Etienne », poursuit Syanie Dalmat. « Va trouver un attaquant de cet acabit-là sur le marché. S’il veut venir à Saint-Étienne, ce ne sera pas forcément évident. »

[DUEL] – Saint-Étienne a-t-il déjà un pied en Ligue 2 ? #EDS — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) September 23, 2024

Le mercato pour se maintenir en Ligue 1 ?

Récemment reprise par le groupe Kilmer, l’ASSE est désormais dirigée par Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis. Un point à ne pas négliger pour le journaliste Timothée Maymon. « L’AS Saint-Étienne bat sous le pavillon canadien depuis peu. Il y aura la possibilité au mercato de remettre un peu d’argent. »

Le mercato fait espérer l’acquisition de quelques renforts à Olivier Dall’Oglio. L’ancien coach Rolland Courbis poursuit l’analogie avec les vilains. « La remontada de l’OL l’année dernière, c’est avec sept nouveaux joueurs, donc cinq titulaires. On attendra tranquillement le mercato, en essayant de grappiller un point par-ci (…) Si cet effectif-ne bouge pas, c’est cuit. Mais un effectif qui peut récupérer cinq ou six joueurs au mercato d’hiver, il est loin d’être encore en deuxième division. »