Saint-Étienne peine à performer depuis son retour en Ligue 1. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont passés de la meilleure défense de Ligue 2, à 20 réalisations encaissées depuis le début de saison. L'ASSE est logiquement la cible de nombreux experts du football français. Walid Acherchour s'est exprimé au sujet de l'effectif Stéphanois durant l'After Foot de RMC.

Un effectif Stéphanois trop faible

Souvent pointé du doigt, le mercato estival de l'ASSE est jugé trop insuffisant pour accrocher un maintien. Seul Yunis Abdelhamid incarne la figure d'un potentiel cadre. Mais le défenseur ne parvient pas à retrouver son niveau. Walid Acherchour a souligné cette carence.

"De toute façon, je l’ai déjà dit depuis le début de saison : je trouve que l’effectif, compte tenu des sommes dépensées, reste assez faible. Même si certains joueurs ont montré des progrès. Davitashvili, que je trouvais très cher au départ, mais qui réalise de belles performances avec Saint-Étienne.

Puis le jeune Stassin, qui n’est pas mauvais. Neuf millions d’euros pour un numéro 9 de ce profil-là, c'est un investissement important. J’en attendais un peu plus, même si les blessures ont joué leur rôle. Dans l'ensemble, l'effectif ne me semble pas assez impressionnant."

Un mercato pour se relancer en Ligue 1 ?

Les nouveaux dirigeants de Saint-Étienne ont sorti le chéquier cet été. Avec plus de 20 millions d'euros dépensés, dont 10 pour acquérir Lucas Stassin, tout laisse penser que l'ASSE aurait les moyens pour tenter un coup cet hiver.

"Contrairement au Havre, à Angers ou à Montpellier, Saint-Étienne peut se permettre d’injecter des fonds en janvier. Si la situation devient critique, ils pourront ajouter 10 à 15 millions pour renforcer l’équipe et, potentiellement, changer de coach. Dall’Oglio a déjà fait ses preuves, mais si les résultats restent insuffisants, avec les rumeurs de remplacement qui circulent, il sait que sa position pourrait être compromise.

Ce club possède un potentiel énorme : un stade emblématique, une histoire prestigieuse, des personnes compétentes. À un moment donné, il faudra faire table rase et avancer, et je pense qu’ils devront le faire."

"Un échec serait difficile à accepter"

Si l'ASSE n'est pas en bonne posture, la nouvelle direction Stéphanoise accorde de l'espoir à Walid Acherchour.

"Je suis convaincu qu’ils vont se maintenir, car d’autres équipes en Ligue 1 ont encore moins de moyens et des dynamiques encore plus faibles. Il est possible qu'on voie les effets dans six mois ou un an.

Je pense qu’ils se maintiendront, même s'ils passent par les barrages, surtout avec un nouvel entraîneur et des renforts en janvier. Si ce n’est pas le cas, ce serait un énorme échec. Dans une Ligue 1 où certains clubs ont des difficultés financières, comme Le Havre ou Angers, qui pourraient se maintenir malgré des moyens limités, un échec de Saint-Étienne serait difficile à accepter."