Le week-end passé, l'ASSE a enchaîné une seconde défaite consécutive, s'inclinant 4-2 à Angers. Les hommes d'Olivier Dall’Oglio ont encore encaissé quatre buts, après les revers contre Brest (4-0) et Nice (8-0). Les Verts doivent se ressaisir dès ce soir face à Strasbourg. Voici la composition probable de l’entraîneur stéphanois pour cette rencontre.

Plusieurs joueurs sur le chemin du retour

Olivier Dall’Oglio va pouvoir compter sur le retour d'Yvann Maçon, forfait depuis début septembre en raison d'une blessure au ménisque. Le Guadeloupéen vient de réaliser deux semaines d’entraînement complet. Le retour de Pierre Cornud se rapproche également : le latéral, absent depuis six semaines, a repris l’entraînement collectif en milieu de semaine.

Anthony Briançon a lui aussi repris l’entraînement. Après une opération au genou, l’ancien Nîmois a été aperçu jeudi sur les terrains de L’Étrat et a recommencé à courir. Le défenseur central poursuit sa rééducation. Thomas Monconduit devrait quant à lui encore être absent plusieurs semaines. Ibrahima Wadji a également retrouvé l’entraînement collectif et devrait être réintégré progressivement au groupe stéphanois. Enfin, Ben Old est forfait pour au moins quatre mois. Le Néo-Zélandais souffre des ligaments latéraux du genou et du ménisque.

Un retour en défense pour l'ASSE

Pour garder les buts stéphanois, Gautier Larsonneur devrait connaître sa 10e titularisation cette saison. L’ancien gardien de Valenciennes a encaissé quatre buts à Angers la semaine dernière. Abandonné par une défense en difficulté, le Breton n’a pas pu éviter une nouvelle défaite de l’ASSE.

Olivier Dall’Oglio devrait opérer des changements en défense. Yvann Maçon, de retour, devrait débuter au poste de latéral droit, reléguant Dennis Appiah sur le banc. Léo Pétrot devrait être titularisé sur le côté gauche de la défense stéphanoise.

Dans l’axe, Dylan Batubinsika est pressenti pour débuter. Le joueur formé au PSG a concédé un penalty et manqué une intervention sur les deux derniers buts angevins. L’international congolais devrait évoluer aux côtés de Mickaël Nadé, également fautif sur un but angevin le week-end dernier.

Un trio confirmé au milieu

Olivier Dall’Oglio a procédé à des ajustements au milieu de terrain à Angers. Seul Pierre Ekwah a été titularisé de nouveau. Le milieu, passé par les équipes de jeunes de Chelsea, ne s’est pas montré convaincant samedi dernier, mais devrait à nouveau débuter devant la défense stéphanoise, une position qu'il occupe régulièrement.

Aux côtés du joueur prêté par Sunderland, Olivier Dall’Oglio ne devrait pas effectuer de changements. Louis Mouton devrait enchaîner une seconde titularisation en Ligue 1. Le natif de Saint-Priest-en-Jarez a livré une prestation intéressante face à Angers et devrait être associé à Benjamin Bouchouari. Le milieu marocain n’avait plus été titularisé depuis la dernière journée de Ligue 2, le 17 mai dernier.

L’ASSE portée par un homme en attaque

En attaque, un joueur se démarque par son efficacité : Zuriko Davitashvili. Impliqué dans 7 des 8 buts inscrits par les Verts cette saison, l’ancien Bordelais en est déjà à cinq réalisations en neuf journées. L’international géorgien, titulaire à chaque match depuis le début de la saison, devrait encore débuter ce soir.

Sur le flanc droit de l’attaque, Augustine Boakye devrait à nouveau être aligné. Dans une récente interview, le joueur a confié qu'il se voyait davantage comme un numéro 10 que comme un joueur de couloir. L’ancien joueur de Wolfsberger devrait connaître sa deuxième titularisation de la saison. Enfin, en pointe, Lucas Stassin devrait enchaîner. L’international espoir belge a été impliqué dans le doublé de Zuriko Davitashvili à Angers, obtenant d’abord le penalty pour l’égalisation. Il a ensuite réalisé une passe décisive pour le Géorgien. L’attaquant de l’ASSE est toujours en quête de son premier but en Vert.

Sur le banc : Maubleu - Abdelhamid - Appiah - Tardieu - Fomba - Bouchouari - Amougou - Sissoko - Cafaro