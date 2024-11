L'ASSE ne doit compter que sur une victoire ce samedi. Au minimum un nul, après une lourde défaite face à un concurrent au maintien. Saint-Étienne accueille le RCSA de Liam Rosenior ce samedi à 21h00, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

Avec sept points acquis en neuf journées de championnat, les hommes d'Olivier Dall'Oglio apparaissent désormais légèrement en retard. Alors que Le Havre se maintenait avec 32 points la saison dernière (0,94 ppm), l'ASSE possède une moyenne légèrement inférieure (0,77).

Mais la réception du Racing Club de Strasbourg pourrait constituer une aubaine pour les Verts. Plus à l'aise à domicile (six points sur 12 possibles, contre un point à l'extérieur), Saint-Étienne était déjà parvenue à renverser les Dogues le 13 septembre dernier.

Quel effectif pour l'ASSE ?

En panne de solution, Olivier Dall'Oglio a fait tourner son effectif face à Angers. Des choix qui se sont révélés payants. Avant leurs remplacements (65'), Louis Mouton et Benjamin Bouchouari ont mis à mal la formation Angevine dans l'entre-jeu.

Si le coach Stéphanois ne peut pas compter sur Ben Old, récemment opéré et absent pour quatre à six mois, l'ASSE peut s'appuyer sur un Augustine Boakye sur une pente ascendante. "Il propose des choses de plus en plus solides. Il fait partie des joueurs qui vont amener de la force à l’équipe.", soulignait Olivier Dall'Oglio avant le déplacement à Angers.

Mais le technicien doit s'appuyer sur un effectif encore partiellement décimé pour espérer se maintenir. Pierre Cornud et Yvann Maçon ont effectué leur retour à l'entraînement collectif, bien que le second soit plus proche d'un retour. Ibrahima Wadji était également de retour à l'Etrat cette semaine.

Mais, en difficulté en défense, Olivier Dall'Oglio doit vite trouver une solution pour résoudre les carences défensives. Sans Anthony Briançon, qui n'a repris la course que récemment, le coach doit composer avec Mickaël Nadé, Dylan Batubinsika et un Yunis Abdelhamid en difficulté.

Le groupe des Verts