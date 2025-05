L’ASSE n’a malheureusement pas réussi à se maintenir en Ligue 1 après y être remonté la saison passée. Les stéphanois nous auront malgré tout offert quelques jolis buts en 2024-2025. Voici un top 10 des plus belles réalisations des Verts cette saison.

Malgré sa 17ème place, l’ASSE est l’équipe de Ligue 1 qui a inscrit le plus de buts de l’extérieur de la surface cette saison. Zuriko Davitashvili est également le joueur à avoir inscrit le plus de buts en dehors de la surface en 2024-2025.

Le top buts de l’ASSE

Zuriko Davitashvili vs Auxerre (5/10/24)

L’attaquant géorgien s’est offert un triplé face à l’AJA, début octobre. Pour son premier but en Ligue 1, il a conclu une belle action sur le côté gauche après un une-deux avec Léo Pétrot. Zuriko Davitashvili est venu fixer son defenseur avant de rentrer intérieur et de loger le ballon dans la lucarne de Donovan Léon.

Augustine Boakye vs Reims (4/01/25)

Pour la première d’Eirik Horneland sur le banc, les Verts ont renversé le stade de Reims. Augustine Boakye a égalisé avant de donner l’avantage à l’ASSE quelques minutes plus tard. Le ghanéen, bien servi par Stassin, a effacé son vis-à-vis avant de loger sa frappe dans la lucarne rémoise.

Lucas Stassin vs Reims (4/01/25)

Après avoir offert le but du 2-1 à Augustine Boakye, Lucas Stassin a scellé la victoire des Verts face à Reims. Parti dans le dos de La Défense, le belge élimine son defenseur d’un magnifique crochet avant d’ajuster Diouf d’une louche astucieuse.

Zuriko Davitashvili vs PSG (12/01/25)

Lors de la 17ème journée, l’ASSE se rendait au Parc des Princes. Pour la seconde rencontre d’Eirik Horneland, les stéphanois ont réalisé un match intéressant à Paris. Les Verts se sont inclinés 2-1. L’unique but de l’ASSE est l’œuvre de Zuriko Davitashvili, d’un coup franc puissant qui a trompé Donnaruma.

Augustine Boakye vs Nantes (19/01/25)

L’ASSE est à la peine face au FC Nantes. Les canaris ont ouvert le score en première mi-temps et tentent de tenir leur résultat. Les stéphanois ne parviennent pas à inquiéter Lopes malgré une forte possession de balle. A quelques minutes de la fin, Augustine Boakye s’essaye de loin et inscrit un superbe but pour arracher le nul.

Pierre Ekwah vs Angers (22/02/25)

Rapidement menés 2-0 face au SCO, les Verts reviennent à 1 but avant la mi-temps. En seconde période, Pierre Ekwah va ramener les 2 équipes à égalité et inscrire son unique but de la saison. L’ancien nantais décoche une magnifique frappe poteau rentrant qui laisse Fofana impuissant.

Irvin Cardona vs Brest (13/04/25)

Lors de la 29ème journée, l’ASSE et Brest ont offre un match riche en buts au Chaudron. Les brestois ont mené 3 fois au score mais ont été rejoints à 3 reprises. Le but du 3-3 a été inscrit par Irvin Cardona, magnifiquement trouvé par Tardieu. L’ancien monégasque a alors ajusté Bizot d’un magnifique lob dont il a le secret.

Zuriko Davitashvili vs Monaco (3/05/25)

L’ASSE a été en difficulté face à Monaco. Après beaucoup d’opportunités manquées, les Verts avaient enfin égalisé grâce à une superbe frappe de Zuriko Davitashvili. Le géorgien a envoyé un tir enroulé puissant en pleine lucarne. L’ASM reprendra l’avantage 3 minutes plus tard avant de s’imposer 3-1.

Florian Tardieu vs Reims (10/05/25)

L’ASSE n’a plus le droit à l’erreur à 2 journées de la fin. Les stéphanois doivent impérativement s’imposer à Reims pour espérer croire au maintien. Au bout de 3 minutes de jeu, Cardona sert Florian Tardieu qui décoche une frappe enveloppée parfaite dans la lucarne de Diouf.

Florian Tardieu vs Toulouse (17/05/25)

Lors de la dernière journée, Toulouse va jouer un mauvais coup aux Verts. Menés 2-0 à la 15ème minute, l’ASSE doit renverser la situation pour accrocher les barrages. Sur un centre de Cardona, le ballon est repoussé sur Florian Tardieu qui allume Guillaume Reste d’une magnifique volée. L’ASSE tente de sonner la révolte, en vain…