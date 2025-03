Comme chaque semaine, coup d'œil sur les anciens Verts qui se sont illustrés loin de l'ASSE. Bentayg a notamment inscrit le but de l'année en Égypte.

Match entre deux anciens stéphanois ce week-end en National : Charles Abi et Lucas Calodat. Les deux anciens Verts se sont illustrés dans ce match en marquant chacun un but. C’est Calodat qui va ouvrir le score dans ce match en faveur de Villefranche. Touché à la réception d’un centre, il finit à bout portant. Alors que le match avait très mal commencé pour Rouen (3-0 à la mi-temps pour Villefranche), ils rentrent des vestiaires et affichent d’autres intentions. Abi va même permettre à son équipe de revenir à un seul but d’écart. C’est un but de renard qu’il va marquer puisqu’il suit bien une action mal repoussée par la défense adverse. Victoire au final 4-2 en faveur de Villefranche.

https://www.youtube.com/watch?v=TWO7LwXqD4w

Samy Baghdadi bien trop seul

La course au maintien de Versailles connaît un coup d'arrêt contre Concarneau. Le match va mal commencer pour Versailles avec deux buts encaissés rapidement. Baghdadi va réduire le score une première fois. C’est sur un bon pressing qu’il va réussir à récupérer le ballon au gardien adverse. Bien qu’il soit très excentré au moment de sa récupération, il tente une frappe car le gardien a déserté sa cage. Bien placé, il marque et permet à son équipe de revenir à 2-1. Le reste de la première mi-temps va très mal se passer vu qu’ils vont encaisser deux nouveaux buts. La deuxième mi-temps sera beaucoup plus calme avec seulement un but de l’ancien stéphanois. Il est trouvé en profondeur grâce à un mauvais alignement de la défense. Une défaite assez large qui ne les éloigne pas vraiment de la zone rouge.

https://www.youtube.com/watch?v=JyK1Nm53cj4

Enzo Crivelli et Servette : défaite surprise !

Premier du championnat Suisse, Servette affrontait ce week-end Yverdon 10ᵉ de ce même championnat. Alors qu’ils auraient dû l'emporter facilement, Servette va finalement s’incliner au terme d’un match plein de spectacle et de buts. Crivelli va s’illustrer dans ce match en marquant le but du 1-1 en première mi-temps. Après ça, deux autres buts encaissés. Ils reviennent à 3-2 à l’heure de jeu. S'ensuit 30 minutes où ils poussent pour égaliser sans succès. Une défaite inquiétante qui permet à Bâle de revenir à seulement 2 points de Servette.

Mahmoud Bentayg et Zamalek se qualifient en demi-finale

L’Égypte Cup se passe bien pour Zamalek qui réussit à se qualifier pour la demi-finale. Tout juste recruté définitivement, le latéral gauche s’est illustré dans ce match en marquant un but. C’est lui qui va permettre à son équipe de prendre l’avantage en deuxième mi-temps. Mahmoud Bentayg va envoyer une frappe magnifique des 30 mètres se loger en dessous de la barre du gardien adversaire. Précise et puissante, la frappe était imparable. Victoire 4-2 au final pour Zamalek qui retrouve donc Ceramica Cleopatra en demi-finale.