L’ASSE jouera une partie de son avenir en Ligue 1 lors de ses 2 déplacements du mois de mars. Les Verts n’ont pour l’heure jamais gagné à l’extérieur cette saison. En mars, les hommes d’Eirik Horneland enchaîneront un voyage au Havre, puis à Montpellier avant la trêve internationale. Le voyage dans l’Hérault a été programmé.

L’avenir de Saint-Etienne dans l’élite sera sans doute incertain jusqu’à la fin de la saison. Les Verts sont bien partis pour lutter pour leur survie jusqu’au bout. L’écart entre l’ASSE et la lanterne rouge est infime. L’incapacité des Verts à prendre des points à l’extérieur ne facilite pas la tâche d’Eirik Horneland. Cette tendance devra être inversée lors du mois de mars, où les stéphanois affronteront 2 concurrents directs, hors de leurs bases.

Parfait équilibre à la Mosson

Sur les 5 derniers voyages de l’ASSE dans l’Hérault, le bilan est de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Avant leur relégation, les stéphanois s’étaient inclinés 2-0 à la Mosson. Quelques mois plus tôt, en fin de saison 2021-2022, les Verts avaient renversé le MHSC. Romain Hamouma et Mathieu Debuchy avaient permis à l’ASSE de s’imposer 2-1.

Quelques semaines avant la pandémie de COVID-19, les hommes de Claude Puel s’étaient inclinés 1-0. En supériorité numérique pendant plus d’une mi-temps, les stéphanois n’avaient pas su inverser la tendance. En août 2018, Jean-Louis Gasset retrouvait la Mosson dans un match qui en a ennuyé plus d’un. Aucun but n’avait été inscrit. Enfin, la rencontre de la fin de saison 2017-2018, avaient vu les Verts s’imposer 1-0. Romain Hamouma avait inscrit l’unique but de la partie, avant de voir Stéphane Ruffier repousser un penalty.

Un choc pour le maintien en Ligue 1 est programmé

La rencontre entre Montpellier et l’ASSE pourrait être un véritable tournant pour les 2 équipes concernant leur survie en Ligue 1. Le match se jouera le dimanche 16 mars à 17h15 et sera diffusé sur DAZN.

Programmation de la 26ᵉ journée de Ligue 1

Vendredi 14 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

OGC Nice – AJ Auxerre

Samedi 15 mars 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

FC Nantes – LOSC Lille

Samedi 15 mars 2025 à 19h00 sur DAZN

Angers SCO – AS Monaco

Samedi 15 mars 2025 à 21h05 sur DAZN

RC Lens – Stade Rennais FC

Dimanche 16 mars 2025 à 15h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Havre AC

Dimanche 16 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace – Toulouse FC

Stade Brestois 29 – Stade de Reims

Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne

Dimanche 16 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille