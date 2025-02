Le Montpellier HSC traverse une période très compliquée. Actuellement lanterne rouge de Ligue 1, le club héraultais se prépare à affronter l'OL dans un contexte de crise, tant sur le plan sportif que financier. Laurent Nicollin, président du MHSC, a pris la parole dans les colonnes de Midi Libre pour revenir sur cette situation difficile et évoquer les causes de cette descente aux enfers.

Le président montpelliérain ne cache pas son amertume face à la situation actuelle. "Quand tu te retrouves fin juillet et qu'on t'enlève plus de 10 M€, et encore, c'est plus que ça... Je n'ai pas de baguette magique", explique-t-il dans Midi Libre. Montpellier, contrairement à d'autres clubs, ne bénéficie pas du soutien de capitaux étrangers ou de grands groupes financiers. "On est tout seuls avec mon frère", ajoute-t-il. Cette fragilité économique a eu un impact direct sur le recrutement, rendant impossible l'arrivée de nouveaux joueurs sans ventes préalables.

Cette instabilité financière a également pesé sur l'équipe et son encadrement. "Peut-être que le coach Der Zakarian a lâché à un moment, parce qu'il n'avait pas de nouveaux éléments et qu'il restait avec d'autres. D'habitude, c'est un coach qui ne lâche pas, mais là, il a lâché", confie Nicollin. Un constat qui en dit long sur l'impact psychologique des difficultés économiques sur l'ensemble du club.

Nicollin fixe un objectif clair à ses joueurs et au staff !

En deux ans, le MHSC a changé quatre fois d'entraîneur, un signe de l'instabilité qui règne au club. Mais pour Nicollin, le problème est plus profond : "On a ciblé, on sait. Mais quand tu n'as pas les moyens financiers de recruter des joueurs aux postes où tu veux changer, c'est compliqué...". Le manque de renforts a laissé l'équipe dans une spirale négative, avec des cadres qui peinent à tirer le groupe vers le haut.

L'objectif affiché par le président est clair : "accrocher les barrages" pour tenter de sauver la place du MHSC en Ligue 1. "Si on peut faire mieux, tant mieux. L'important, c'est de donner toutes nos forces, toute notre âme et de se battre jusqu'au bout pour le maintien", martèle-t-il. Un message de détermination adressé aux joueurs, aux supporters et aux observateurs du football français.

Une menace de dépôt de bilan en toile de fond

Si le MHSC lutte sur le terrain, la bataille se joue également en coulisses. Laurent Nicollin révèle que le club était à deux doigts d'un dépôt de bilan en janvier. "Si on ne vend pas Tamari et certains autres joueurs au mercato d'hiver, c'est peut-être un dépôt de bilan", avoue-t-il. Les 17 M€ récupérés grâce aux transferts hivernaux ont permis de soulager les finances du club, mais l'équilibre reste précaire. "Il va manquer un peu d'argent pour finir la saison, mais la holding familiale mettra ce qu'il faut", assure-t-il, tout en rappelant que "c'est plus facile si c'est 1 M€ que 10 M€".

La crise financière du MHSC a également des conséquences humaines. "On parle du sportif, mais à cause de cette crise financière, on se sépare de personnes salariées au club. On a la chance d'avoir le groupe Nicollin, qui a permis de recaser 10 à 12 personnes", confie le président. Une réalité qui rappelle que le football est un écosystème fragile, où la santé économique d'un club impacte bien au-delà du terrain.

Le MHSC se prépare donc à livrer une bataille acharnée pour sa survie en Ligue 1. Le match contre l'OL ce week-end pourrait marquer un tournant, mais l'issue de la saison semble dépendre autant des performances sportives que de la capacité du club à rétablir sa situation financière. Une chose est sûre, Montpellier n'a pas dit son dernier mot. L'ASSE est prévenue !