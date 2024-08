L’ASSE accueille Le Havre ce samedi (21h00) à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1 Mc Donald’s. Rencontre qui signera le retour du mythique Chaudron dans l’élite. La liste des joueurs sélectionnés par Olivier Dall’Oglio a été dévoilée.

Du positif dans la défaite à Monaco

Saint-Etienne s’est inclinée ce samedi à l’occasion de son retour en Ligue 1. Sur le plus petit des scores, certes, mais les Verts n’ont pas à rougir de leur prestation. « Je suis content de ce groupe et de l’état d’esprit qu’on a affiché. » Avance Florian Tardieu en zone mixte, avant de rajouter : » Il va falloir se servir de ça et travailler pour aller gagner des matchs cette saison. »

Dans l’intention de jeu, l’ASSE aurait pu accrocher le dauphin de la saison 2023-2024. D’autant plus si Ibrahim Sissoko n’avait pas été signalé hors-jeu au départ de l’action le menant à l’égalisation (73ᵉ minute).

Les Verts auront sans doute à cœur de bien figurer à l’occasion du retour du Chaudron dans l’élite. Si Olivier Dall’Oglio a sélectionné un groupe inédit pour se rendre sur le Rocher, avec sept joueurs non habitués au groupe professionnel, il enregistre des retours pour ce match contre Le Havre.

Le groupe de l’ASSE contre le Havre (Ligue 1)

Dall’Oglio peut déjà compter sur le retour d’Yvann Maçon qui était suspendu pour cette première journée. Aussi, la nouvelle recrue Brice Maubleu entre dans le groupe en lieu et place d’Issiaka Toure mais pas Pierre Cornud, qui est encore trop juste selon les dires de Dall’Oglio en conférence de presse. Le coach a ensuite tranché sur une incertitude, celle d’Ibrahima Wadji qui a repris les séances collectives, mais reste fragile. Il fait son retour dans le groupe. À noter qu’Igor Miladinovic devrait évoluer avec la réserve ce week-end, tout comme Léo Pétrot. Dennis Appiah, est lui en revanche bien dans le groupe. Voici les 20 joueurs choisis par le staff de l’ASSE !