Présent à la conférence de presse de la mi-journée, Ibrahim Sissoko s’est exprimé sur le match passé à Monaco mais aussi sur le match à venir. Pour l’attaquant de l’ASSE qui découvre la ligue 1, c’est un challenge ! Un challenge qu’il compte bien relever, retranscription de ses propos !

« Je pense qu’il y a eu des bonnes choses » (Sissoko sur ASM-ASSE)

Un mot sur Monaco ? Je trouve que, déjà, on sait que c’est un mauvais résultat de perdre à l’extérieur. On voulait essayer d’aller accrocher quelque chose face à une très belle équipe (ndlr Monaco). Mais dans l’état d’esprit, dans ce qu’on a montré sur le terrain, la combativité, je pense qu’il y a eu de bonnes choses et il faut continuer là-dessus. On a vu déjà sur l’intensité, sur l’efficacité, que c’était une grosse équipe. Après, le changement, ça reste du football. Mais on sait qu’il y a beaucoup d’engouement sur le fait de notre retour, sur la place de Saint-Etienne. Mais nous, on a des choses en place, on a des valeurs qu’on doit démontrer sur le terrain et je pense que pour une première, c’était pas mal.

C’est un contenu intéressant, je pense. Avec ce qu’on a montré, on a montré qu’on pourrait mettre beaucoup d’équipes en difficulté si on continue sur cet état d’esprit-là. Oui, je pense que c’était comme pour tout le monde. Il y avait beaucoup d’envie de la part de tout le monde, avec beaucoup d’efforts de fournis. Et je pense qu’il faut continuer là-dessus, continuer là-dessus et garder cette ligne de conduite. Je dirais qu’il faudrait faire plus attention aux détails, être plus minutieux dans les deux zones, que ce soit pour finir les actions ou défensivement. On sait qu’on doit bien jouer les coups pour être efficace. Donc, je dirais les détails.

« On a pas réussi à mettre ce but qui nous aurait fait égaliser »

Le but refusé ? Moi, au départ, je ne sais pas qu’il y a hors-jeu. Forcément, à la fin, quand je vois que l’arbitre siffle hors-jeu, j’ai beaucoup de déception parce qu’on était dans une bonne période. On poussait et on était en train de les mettre en danger. Malgré ça, j’ai eu de la déception. Mais on a vu que ça ne nous a pas tués. On a continué à être dans le match. Mais on n’a pas réussi à mettre ce but qui nous aurait fait égaliser.

Un mot sur le retour de l’ASSE en L1 ? Oui, je pense que tout le monde est content de la situation du club au jour d’aujourd’hui. Après, même si on sait que le stade ne sera pas plein, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde de retrouver Geoffroy Guichard en Ligue 1. Après, je pense qu’on sait que le public a un appui ici. Donc, oui, je pense qu’il y a beaucoup d’excitation, de motivation et envie de faire de bonnes choses. Pas spécialement (une plus grosse attente que l’année dernière), parce que l’année dernière aussi, on était dans un enjeu. Et ça a ramené du beau monde, je pense. Sur les derniers matchs, on a vu que c’était toujours plein. Mais maintenant, là, c’est juste que l’AS Saint-Etienne retrouve la Ligue 1. Sainté est à sa place. Et il faut y rester, c’est tout.

Le niveau L1 ? Je pense que comme tout joueur ici, tout le monde a envie de montrer qu’on peut jouer en Ligue 1. Après, jouer juste pour jouer, non. Montrer qu’on a le niveau, tout simplement. Qu’on a notre place.