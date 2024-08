Arrivé en provenance de la D1 Australienne et plus précisément de Wellington, Ben Old a fait ses grands débuts avec l’ASSE contre Monaco. Titularisé dans l’entrejeu, le néo-zélandais a livré une première partie correcte. Il aura à cœur d’enchainer dès ce week-end contre Le Havre et de découvrir le Chaudron. Quoi qu’il en soit une bonne nouvelle l’attend avec sa sélection nationale !

Pour cette première série de matchs, l’ASSE enchaîne trois rencontres avant la première trêve internationale. Monaco, Le Havre puis Brest jusqu’au 31 août, date du match contre l’équipe de Mahdi Camara. À la suite de cela, une première trêve internationale sera le week-end du 7-8 septembre. L’occasion pour certain de rejoindre leur sélection nationale, ce qui est le cas de Ben Old !

Tournée américaine pour la Nouvelle-Zélande de Ben Old !

Bien qu’il n’ait pas participé aux Jeux Olympiques de Paris, Ben Old a bien été retenu par son sélectionneur pour le prochain rassemblement. International depuis le 18 mars 2022, le joueur de l’ASSE pourrait obtenir deux capes supplémentaires. C’est aux États-Unis que l’équipe de Darren Shaun Bazeley se rassemble.

Ils joueront deux rencontres durant cette trêve. Une première le dimanche 8 septembre à 3h du matin (heure française) contre le Mexique. Une seconde le mercredi 11 septembre à 1h du matin (heure française) contre les USA ! Des horaires propres au continent américain. Après ce long trajet, Ben Old reviendra pour jouer contre Lille à Geoffroy Guichard, le week-end du 15 septembre.

💪 Ben Old est convoqué pour le prochain rassemblement de la @NZ_Football ! 🇳🇿 Le Vert disputera début septembre deux rencontres amicales face au Mexique 🇲🇽 puis aux États-Unis 🇺🇸 ! pic.twitter.com/uMC0j8cPHr — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 23, 2024

Le groupe complet de la Nouvelle-Zélande

Le sélectionneur des kiwis a convoqué 21 joueurs (voir la liste ci-dessous). L’équipe de Ben Old se préparera donc pour les qualifications de la coupe du monde 2026. En effet, les néo-zelandais affronteront Tahiti et Vanuatu pour les deux prochaines rencontres de qualifications. Une belle perspective de préparation pour l’équipe de la Nouvelle-Zélande avec deux adversaires de choix (USA et Mexique).