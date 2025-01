L'AS Saint-Étienne enfin au niveau de la Ligue 1 ? C'est en tout cas ce que laissent croire les derniers prestations des joueurs d'Eirik Horneland. Car malgré la défaite face au PSG, les Verts ont tenu tête aux Parisiens. Mais en quête de points, l'ASSE a désormais rendez-vous avec le FC Nantes dimanche prochain (16h).

Nantes dans une situation instable en Ligue 1 ?

Sans doute le feuilleton de l'année après le scandale DAZN. Sur la sellette, Antoine Kombouaré était poussé vers la sortie en décembre dernier. Au point qu'Habib Beye, libre de tout projet, était en négociation avancée avec le FC Nantes avant que le deal ne capote. "Les Canaries ne sont pas plus avancés qu'avant la trêve, nous confie Loic Folliot, journaliste pour Ouest-France. Le FC Nantes et ses dirigeants qui songeaient à remplacer Antoine Kombouaré, mais l'ont conservé par défaut. On en est toujours au même point, même s'il y a eu un petit sursaut à la reprise."

À égalité de points avec l'ASSE (16 points en 17 journées), la différence au classement se fait au niveau des buts encaissés et marqués. Mais sans victoire depuis le 8 décembre dernier face à Rennes (1-0), les Canaris ne sont pas dans la meilleure des situations. S'ils accrochent Lille (1-1), Monaco (2-2) ou le PSG en novembre, "Nantes, en phase de possession, est capable de baisser la tête à la moindre contrariété. L'équipe cède trop facilement dès qu'elle est sous pression, concède le journaliste."

Loic Folliot, spécialiste du FC Nantes : "Face à Brest, Nantes a dégagé une forme de passivité, d'impuissance. Dès qu'ils sont sous pression, les Nantais sont à la merci de leur adversaire. Il va falloir réagir impérativement en termes défensifs du côté nantais pour contrarier les vagues stéphanoises. Si les hommes d'Eirik Horneland évoluent avec beaucoup d'agressivité, Nantes devra retrouver une charnière solide."

Saint-Étienne en quête de points

De son côté, l'ASSE apparaît métamorphosée depuis la nomination d'Eirik Horneland sur le banc stéphanois. Sans recrue au mercato hivernal, l'ASSE produisait un jeu attrayant et dangereux face au PSG. Car malgré une bonne entâme de match, le doublé d'un Ousmane Dembélé en forme (13e, puis 23e sur penalty) crucifiait les Verts en première période. Zuriko Davitashvili réduisait la marque peu après l'heure de jeu. Pour autant, les Verts ne manquaient pas d'audace en continuant de harceler la défense parisienne. Défaite la tête haute, d'une équipe qui semble pleinement adhérer au projet tactique mis en place par le coach norvégien.

Une victoire ce dimanche face à Nantes pourrait permettre à l'ASSE de se détacher de la place de barragiste. En effet, Montpellier accueille Monaco, tandis qu'Auxerre se déplace à Angers et que Reims affronte Le Havre. Avec un Mathieu Cafaro sorti à la mi-temps, des changements sont attendus dans le XI de départ. Eirik Horneland a l'occasion de préparer ses prochaines échéance avec les suspensions de Louis Mouton et Benjamin Bouchouari pour Auxerre (24 janvier 2025).

L'avant-match en vidéo !

Comme chaque semaine, votre média Peuple Vert vous propose sur Youtube votre avant match. À consommer sans modération, pour ne rien rater de la rencontre de ce dimanche.