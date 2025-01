Le mercato s'emballe depuis quelques jours du côté de l'ASSE. Trois à quatre renforts sont attendus cet hiver et les choses s'accélèrent. Une offre a été faite pour un milieu de terrain.

Le dossier qui a animé la semaine dans le Forez est celui d'Irvin Cardona. Il n'était pas dans le groupe de l'Espanyol Barcelone et devait voyager direction la France dans la journée d'hier. Mais une autre piste est travaillée activement, au milieu de terrain cette fois.

Première offre refusée pour Lebreton

L'une des priorités du board cet hiver est de renforcer l'entrejeu. La piste Baptiste Santamaria a d'abord été évoquée il y a quelques semaines. Mais selon nos informations, la partie salariale et le faible intérêt du joueur pour le projet ont rapidement jeté un coup de froid sur ce dossier. Le nom de Loreintz Rosier (Fortuna Sittard) a aussi été cité mais aucun contact n'a eu lieu récemment. Timothy Ouma (Elfsborg) avait lui fait l'objet d'une offre de la part de l'ASSE il y a quelques jours, mais devrait rejoindre le Slavia Prague.

Ainsi, les Verts se tournent depuis peu sur un joueur suivi et apprécié de longue date : Noé Lebreton. Le milieu du SM Caen ressort très bien au niveau des datas et fait l'objet d'un réel intérêt, comme évoqué hier. Ce soir, l'Equipe nous livre davantage de détails sur ce dossier. Le quotidien sportif nous apprend en effet qu'une première offre ferme a été formulée par l'ASSE pour Lebreton. Celle-ci a toutefois été repoussée par les dirigeants caennais, qui doivent composer avec une situation sportive inquiétante et la blessure de Yann M'Vila. Toujours d'après l'Equipe, une seconde proposition devrait être effectuée par Saint-Etienne pour le milieu né en 2004 (20 ans). La possibilité de le prêter à Caen jusqu'en fin de saison existe, et pourrait faire céder les Normands.