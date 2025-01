Si l'ASSE devra attendre demain après-midi pour affronter le FC Nantes dans un choc crucial pour le maintien, la 18ᵉ journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi. Plusieurs concurrents directs jouaient ce samedi. A commencer par un duel entre Renne et Brest particulièrement attendu.

Rennes dans l'urgence

Le Stade Rennais se trouvait dans une situation compliquée avant d’affronter le Stade Brestois. Les Rennais peinent à trouver des solutions cette saison, et le remplacement de Julien Stéphan par Jorge Sampaoli ne produit pas encore les effets escomptés.

Pour l’heure, les recrutements coûteux de Brice Samba et Seko Fofana n’apportent pas les garanties attendues. Avec seulement un petit point de plus que l’ASSE (17 points), les Bretons étaient en situation d’urgence avant de recevoir Brest.

De son côté, le Stade Brestois parvient pour l’instant à se maintenir juste au-dessus de la zone de danger en Ligue 1. Cependant, les Brestois devaient rester vigilants pour éviter de glisser au classement.

Le Stade Brestois s’est imposé 2-1 sur le terrain du Stade Rennais lors de la 18e journée de Ligue 1. Hugo Magnetti a ouvert le score pour Brest à la 27e minute, avant que Ludovic Ajorque ne double la mise à la 73e. Rennes a réduit l’écart grâce à un but de Ludovic Blas à la 77e minute, mais n’a pas réussi à égaliser malgré une forte pression en fin de match. Brest repart avec trois points précieux dans un derby disputé, tandis que Rennes regrettera son manque d’efficacité. C’est la crise à Rennes.

Lens face à l'ogre parisien

À 17 heures, Lens accueillait le Paris Saint-Germain. Malgré une saison compliquée, les Lensois restent en course pour les places européennes. Un petit exploit, compte tenu des nombreux changements survenus au sein du club ces dernières semaines et ces derniers mois. Face à eux, un PSG plus solide que jamais. Solide leader de la Ligue 1, les Parisiens dominent largement le championnat.

Le PSG a arraché une victoire 2-1 sur la pelouse de Lens lors de la 18e journée de Ligue 1. M’Bala Nzola a ouvert le score pour Lens à la 36e minute, mais le PSG a répondu grâce à Fabián Ruiz (59’) avant que Bradley Barcola ne marque le but décisif à la 86e minute. Barcola, auteur d’une prestation remarquable, a été désigné joueur du match. Ce succès permet au PSG de conforter sa place en haut du classement, tandis que Lens reste frustré après avoir pourtant bien résisté.

Vendredi 17 janvier 2025

🕖 19h00 : Montpellier 🆚 Monaco

🕘 21h05 : Lille 🆚 Nice

Samedi 18 janvier 2025

🕔 17h00 : Lens 🆚 Paris-SG

🕖 19h00 : Rennes 🆚 Brest

🕘 21h05 : Lyon 🆚 Toulouse

Dimanche 19 janvier 2025

🕒 15h00 : Saint-Étienne 🆚 Nantes

🕔 17h15 : Reims 🆚 Le Havre

🕔 17h15 : Angers 🆚 Auxerre

🕣 20h45 : Marseille 🆚 Strasbourg