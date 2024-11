Pour son retour en Ligue 1, l'ASSE a mis la main à la poche. À la recherche du grand attaquant, Lucas Stassin rejoint les Verts dans les derniers instants du mercato. Recrue la plus chère de l'histoire de Saint-Étienne, le Belge n'a pourtant toujours pas ouvert son compteur but.

Ignacio Ramirez, Lois Diony, Enzo Crivelli, Anthony Modeste, etc. L'AS Saint-Étienne possède une longue liste d'attaquants n'ayant pas réussi à s'imposer sous la tunique verte. Une malédiction pour certains, que Jean-Philippe Krasso et Ibrahim Sissoko ont révoquée en Ligue 2. Mais, dorénavant en Ligue 1, c'est une tout autre paire de manches qui attend Olivier Dall'Oglio. Si le Malien a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises, nul doute que son niveau soit trop juste pour évoluer

Un profil parfaitement ciblé par l'ASSE ?

En débauchant Lucas Stassin du KVC Westerlo contre la somme de 10 millions d'euros, les nouveaux dirigeants ont effectué un jolie paris. Avant de poser ses valises dans le forez, l'attaquant belge n'a disputé que 26 rencontres de Jupiler pro League. Ce n'est pas sous l'étiquette d'un joueur relégué sur le banc que Stassin signe à l'ASSE, mais d'un joueur en devenir et adapté au projet porté par KSV. "On l'observe depuis un petit moment", évoquait Olivier Dall'Oglio au moment de sa signature.

Pourtant convoité par l'AC Milan cet été, l'attaquant belge a opté pour une croissance linéaire en signant un bail de cinq ans avec l'ASSE (4+1)."J’ai senti que les dirigeants me connaissaient vraiment.". Séduit par le projet pondu par les dirigeants Stéphanois, Lucas Stassin est revenu sur les raisons de sa signature au micro de So Foot "On m’a parlé concrètement de ce qu’on voulait faire avec moi.". Clinique devant la cage, l'international espoir belge est le numéro neuf par excellence. Fiable techniquement, le Stéphanois apprécie participer au jeu. "Lucas est un tout jeune joueur qui va nous apporter beaucoup d'activité sur le front de l'attaque." Décris justement le coach stéphanois à sa signature." Il n'a pas beaucoup d'expérience mais il va plaire par sa débauche d'énergie et ses prises en profondeur."

Lucas Stassin décisif en Ligue 1 ?

L'attaquant a manqué l'occasion de se révéler ce week-end. Titularisé pour la troisième fois consécutive à l'occasion du retour du derby, Lucas Stassin a essuyé de nombreuses erreurs. En 62 minutes de jeu, l'attaquant ne tire qu'une seule fois. Sans trouver le cadre. En 362 minutes disputées sous la tunique verte, l'attaquant de 19 ans n'a toujours pas ouvert son compteur but.

Pourtant généreux et dévoreur d'espace, le belge ne cache pas sa hargne et sa volonté de participer au jeu. "La première de ses qualités, c’est le déplacement. Il sent le jeu.", soulignant Olivier Dall'Oglio dans des propos recueillis par So Foot. Lucas Stassin obtient un penalty transformé par Davitashvili face à Angers et est décisif face à Auxerre puis Strasbourg. Le compte X "DATA´Foot" souligne l'impact de l'attaquant sur les situations offensives des Verts. Lucas Stassin possède le meilleur taux d'actions offensives (dernières et avant-dernières passes, dribbles, actions défensives, fautes provoquées, tirs repoussés) du championnat. Avec 1.25 action offensives /90 minutes, le belge surpasse Ousmane Dembélé ou encore Badley Barcola.

Le talent ne disparaît pas en un claquement de doigt. Outre un Zuriko Davitashvili affolant (5 buts en 11 matchs), l'ASSE ne possède pas réellement de profils capables d'alimenter l'attaquant de 19 ans. Le belge, au profil de numéro 9, nécessite en effet un soutien de taille pour convertir.

Reste à savoir si le mercato hivernal pourrait permettre aux dirigeants de faciliter la tâche à Lucas Stassin.