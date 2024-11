Frédéric Piquionne, ex-attaquant de l'AS St-Etienne et de l'Olympique Lyonnais, a livré ses impressions à l'issue de ce 125ème Derby remporté par l'OL 1 but à zéro sur la chaîne L'Equipe. Alors qu'il a quitté l'ASSE fâché avec les supporters, son coeur bat davantage pour le Vert que le Rouge et Bleu... Extraits.

Frédéric Piquionne : "J’ai joué à Sainté et à Lyon, mais mon cœur a toujours été vert pour ce derby. Je garde un souvenir extraordinaire de mon premier derby dans le Chaudron. La victoire lyonnaise n’était pas méritée. J’ai vu un OL méconnaissable. De leur côté, les Stéphanois ont totalement dominé l’entame de chaque mi-temps, malgré quelques situations adverses. J’aurais aimé qu’un petit but stéphanois vienne, au moins, offrir l’égalisation.

Sur le plan offensif, les Verts peuvent encore progresser. Ils ont remporté leurs trois victoires à domicile. Le maintien, il se jouera à la maison. Avec le mercato qui arrive, ils ont un propriétaire capable d’investir et d’aller chercher des renforts. Sissoko n’a pas réussi à égaliser, mais c’est un bon joueur. Davitashvili, lui, a été le meilleur offensivement."

F. Piquionne : "Dans le Chaudron, le bruit est deux fois plus intense !"

"Textor dit qu’il a été surpris par l’ambiance ? Il le sera encore plus au match retour… Dans le Chaudron, le bruit est deux fois plus intense ! Quant à ses déclarations d’avant-match, où il disait vouloir humilier les Verts, cela ne m’a pas choqué. C’est la culture américaine. J’ai joué aux États-Unis, je sais comment les gens parlent. Lors des derbys entre Portland et Seattle, il y avait du "trash talk" permanent, même entre présidents. Cela ne me dérange pas. Le plus important reste ce qui se passe sur le terrain.

L’annonce de l’arrêt de carrière par Bafé ? Je l’ai connu quand il sortait du centre de formation, au moment où je suis arrivé à Sainté. C’est lui qui me remplaçait. Bafé, c’est comme un petit frère pour moi. Ça fait 20 ans qu’on se connaît, depuis 2004. Il est resté le même, avec une grande gentillesse. Il a progressé au fil des années pour devenir l’attaquant et l’international qu’il a été. Bafé a fait rayonner son football partout : en Angleterre, en Asie... C’est beau de voir son parcours. Il a été un joueur exceptionnel, mais c’est aussi un père et un homme remarquable. Bravo pour tout ce qu’il a accompli dans sa magnifique carrière. Au départ, rien ne disait qu’il irait aussi loin. Mais avec du travail, de l’abnégation et du courage, voilà le résultat !"