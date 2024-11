Comme chaque semaine, le Sainté Night Club vous a donné rendez-vous ce lundi soir. L'occasion de revenir sur le derby disputé dimanche. Les chroniqueurs se sont attardés sur Gautier Larsonneur. Extraits.

Larsonneur critiqué

Joss Randall : "Je pense que le niveau des adversaires auxquels il fait face s'est élevé en passant de la Ligue 2 à la Ligue 1. Et pour moi, il n'a pas encore prouvé qu'il avait franchi ce cap. Face à Lyon, il a fait un bon match, en particulier si on regarde uniquement ses arrêts réflexes. Mais après tout, c'est son rôle de faire des arrêts. Je ne suis toujours pas convaincu, notamment sur ses sorties. Même si hier, il n'a pas eu à faire beaucoup de sorties aériennes, et celle qu'il a eue à faire, il l'a bien réalisée. Mais depuis le début de la saison, dans l'ensemble, il ne me rassure pas du tout. Pour moi, le match d'hier reste une bonne prestation de sa part, mais ce n'est pas ce qui me fera changer d'avis. Pour dire les choses autrement, si l'ASSE veut franchir un cap, il y aura plusieurs joueurs à renouveler, et je pense qu'il en fera partie.

Tu peux être rassurant à la voix, c'est une chose, mais ce qui va rassurer d'abord ton équipe, ce sont les interventions qui soulagent. Et il me semble, ce n'est que mon avis, que là, le cut de Ligue 1 n'a pas été franchi. Je ne parle pas du match d'hier, en dehors de cette action dont on pourrait discuter. Bon, le but a été refusé. OK, mais de manière générale, moi, je l'observe un peu quand je le vois à Geoffroy. Il capte peu de ballon. Je ne pense pas qu'il puisse être un très bon gardien de Ligue 1. Mais qu'il me montre le contraire. Je n'en demande qu'à me tromper."

L'horloge tourne

Antoine Chirat (Onze Mondial) : "Pour ajouter un dernier point sur Larsonneur, ce qui m'inquiète un peu, c'est son âge. Gauthier Larsonneur va avoir 28 ans en février. À 28 ans, on est censé être dans la force de l'âge, atteindre peut-être son meilleur niveau. Et si son meilleur niveau est celui qu'on observe depuis le début de la saison, malheureusement, ce n’est pas un gardien fait pour s'épanouir en Ligue 1 à long terme. Il peut encore renverser la tendance et nous prouver que nous avions tort, mais cela fait maintenant une dizaine de matchs. Bientôt 28 ans… Hormis des performances comme celle d'hier, où il a su élever un peu son niveau de jeu, il faut être capable de faire cela sur toute une saison, et jusqu'ici, il n'y est pas parvenu. À 28 ans, c’est un peu inquiétant."