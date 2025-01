L'ASSE disputera 2 matchs de Ligue 1 dans son antre en janvier. Ces 2 rencontres auront la particularité de se disputer devant un public restreint. En effet, les Kops stéphanois seront fermés face à Reims, ce samedi, et face à Nantes, dans 2 semaines. Pierre Barthélémy, avocat pour l'Association Nationale des Supporters s'est exprimé au sujet des sanctions de la LFP.

Les sanctions de la LFP sont devenues une habitude ces dernières années pour les supporters stéphanois. Suite aux engins pyrotechniques utilisés face à l'OM, lors de la 14ème journée de Ligue 1, la LFP a décidé de fermer les Kops Nord et Sud pour 2 matchs. Ce soir-là, l’ASSE s’est inclinée 2-0 contre l’OM, dans un match où les Stéphanois n’ont jamais véritablement existé face aux seconds du championnat. La réception de Reims et de Nantes marqueront les 2ᵉ et 3ᵉ matchs cette saison où l'ASSE évoluera sans aucun de ses 2 Kops à domicile. La première de la saison dans le Chaudron face au Havre s'était également disputée en l'absence de ces 2 tribunes.

Le match avait été marqué par des festivités pyrotechniques spectaculaires. Le Kop Sud célébrait la Sainte Barbe, tandis que l'Avant-Garde des Magic Fans célébrait ses 25 ans dans le Kop Nord. Environ 450 fumigènes ont été allumés par les 2 Kops réunis. Un énième craquage en fin de rencontre provenant du Kop Nord a provoqué un épais nuage de fumée. Cette densité a même contraint l’arbitre à interrompre brièvement la rencontre.

La LFP trop sévère avec l'ASSE ?

Pierre Barthélémy, avocat de l’Association nationale des supporters s'est exprimé pour Le Progrès a ce sujet : "Il y a une sorte d’acharnement de la commission de la discipline contre les kops stéphanois et la Brigade Loire. On a l’impression que la volonté de la Ligue, c’est d’aller au bras de fer avec la pyrotechnie... On a l’impression que la pyrotechnie est traitée de la même manière, peu importe la façon dont elle est utilisée. Quand on a la même sanction pour de la pyrotechnie festive, avec un magnifique tifo, que lorsque quelqu’un tire au mortier sur le parcage visiteur, on ne comprend pas vraiment"