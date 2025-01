L’AS Saint-Étienne (ASSE) traverse une période délicate, tant sur le plan défensif qu’offensif. Avec seulement 12 buts inscrits en 15 rencontres, soit une moyenne de 0,80 but par match, le bilan est insuffisant pour les Verts.

Le manque de créativité offensive est régulièrement pointé du doigt, tant il saute aux yeux à chaque rencontre. De plus, l’ASSE ne dispose pas actuellement d’un buteur affirmé. Ni Ibrahim Sissoko (4 buts) ni Lucas Stassin (1 but) ne se sont imposés après cinq mois de compétition.

L’attaquant malien, Ibrahim Sissoko, va devoir prendre son mal en patience. Son coup de coude sur Balerdi face à l’Olympique de Marseille lui a coûté cher. Il a écopé de cinq matchs de suspension, auxquels s’ajoutent deux rencontres avec sursis. On ne reverra donc pas Sissoko avant le mois de février.

Le malheur des uns fait le bonheur de Stassin ?

Le champ est libre pour Lucas Stassin. Le jeune Belge de 20 ans a rejoint le club cet été avec un transfert record avoisinant les 10 millions d’euros, une somme difficile à assumer à son jeune âge. Il aura fallu attendre sa douzième apparition pour le voir ouvrir son compteur. De quoi débloquer l’attaquant belge ?

C’est possible, d’autant plus que ce dernier n’a pas été mis dans de bonnes dispositions. Son profil ne semble pas adapté pour jouer à la pointe d’un bloc qui défend très bas. Véritable attaquant de surface, il pourrait bénéficier du nouveau plan de jeu d’Eirik Horneland. En l’état, avec les absences d’Ibrahima Wadji, blessé, et d’Ibrahim Sissoko, suspendu, Lucas Stassin aura un mois pour s’imposer pleinement au poste de buteur de l’ASSE.

Par ailleurs, l’ASSE a récemment connu des changements significatifs. Eirik Horneland a été nommé entraîneur principal, succédant à Olivier Dall’Oglio. Horneland, entraîneur norvégien de 49 ans, est annoncé comme adepte d’un football attractif. Son arrivée pourrait insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe, notamment en renforçant la solidité défensive et en optimisant l’efficacité offensive.

Le mercato comme solution pour l'ASSE

Le club se montre par ailleurs actif sur le marché des transferts. Selon nos dernières informations, l’ASSE sonde le marché pour trouver un nouveau buteur. Un profil a notamment été coché en ligue 2. Les dirigeants espèrent renforcer les autres secteurs de jeu.

En défense, l’ASSE a encaissé 34 buts en 15 matchs, soit une moyenne de 2,27 buts par match, ce qui souligne une fragilité préoccupante. L’arrivée d’un nouvel entraîneur et de potentiels renforts pourrait aider à rectifier cette tendance.

Le mois de janvier s’annonce décisif pour les Verts, avec des confrontations cruciales face à des concurrents directs pour le maintien. Les supporters espèrent que ces changements récents porteront leurs fruits et permettront à l’ASSE de redresser la barre avant qu’il ne soit trop tard. Lucas Stassin devra avoir son rôle à jouer.