Ivan Gazidis, dans son intervention sur beIN Sports, a mis en lumière les problèmes liés aux blessures qui touchent l’AS Saint-Étienne. Le président de l'ASSE a indiqué que tout le monde au sein du club devait participer à l’amélioration des résultats sportifs. Cette responsabilité partagée apparaît comme une approche nouvelle et pourrait rebattre les cartes à l'intérieur de la cellule d'aide à la performance de l'ASSE.

Gazidis n’a pas critiqué directement un domaine particulier, mais ses propos laissent envisager des évolutions, notamment au sein du staff médical et des préparateurs physiques. Les blessures fréquentes ne peuvent plus être attribuées uniquement à la malchance. Depuis plusieurs saisons, les Verts rencontrent un problème récurrent : un effectif trop souvent privé de ses joueurs essentiels, ce qui complique la tâche des coachs qui se sont succédés à la tête des Verts.

Pendant un temps, les terrains de L’Étrat, le centre d’entraînement de l’ASSE, étaient mis en cause. Certains estimaient que la qualité des surfaces jouait un rôle dans les problèmes physiques des joueurs. Toutefois, après des améliorations et une attention accrue portée aux installations, cette thèse semble écartée. Les regards se tournent maintenant vers la préparation physique et les protocoles liés à la récupération, deux domaines essentiels dans la prévention des blessures et la remise en forme des joueurs dans le football moderne.

Veni, vidi, constitui

Cette situation appelle une réflexion à tous les niveaux du club. Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ont semble-t-il tirés de premiers enseignements de leurs six premiers mois à l'ASSE. Le nombre important de blessures suscite des questions sur les méthodes utilisées et sur les compétences du staff. Ivan Gazidis, connu pour son expérience à des postes de direction au Milan AC et à Arsenal, pourrait demander des analyses précises et des actions concrètes. Les décisions futures pourraient entraîner une restructuration du staff chargé de la préparation physique et médicale ou des modifications dans les programmes d’entraînement.

L’impact est aussi psychologique. Une équipe constamment affaiblie par les blessures perd en confiance et en cohésion. Cela se ressent sur le terrain, où les automatismes peinent à s’installer. Les joueurs disponibles subissent une charge excessive, ce qui amplifie le risque de blessures dues au surmenage. Ce cercle vicieux freine la progression de l'équipe, en particulier dans un championnat exigeant comme la Ligue 1, et davantage encore quand la pression du maintien est quotidienne !

La cellule d'aide à la performance de l'ASSE sous les projecteurs ?

Pour répondre à ces difficultés, plusieurs pistes méritent d’être explorées. Une collaboration plus poussée avec des experts en science du sport pourrait apporter des solutions. Cela pourrait mener vers l'intronisation d'experts qui viendraient épauler certains membres actuels comme Thierry Cotte, aujourd'hui en charge de la cellule d'aide à la performance au club.

L'an passé, lors de la signature d'une convention entre l'université jean Monnet de St-Etienne, d'où est issu Thierry Cotte, et l'ASSE, ce dernier "n’a pas manqué la fenêtre de tir qui lui était offerte. Le responsable de la « cellule d’aide à la performance » de l’ASSE a mis sur la table le fait que l’effectif des Verts était, depuis le début de cette saison « le 2e ex-aequo Ligue 1 et Ligue 2 confondues en termes de disponibilité ». C’est-à-dire le second quant à son taux moyen de joueurs blessés" comme le souligne Xavier Alix qui couvrait l'évènement pour IF St-Etienne.

Ce jour-là, Thierry Cotte décortiquait la cellule d'aide à la performance : "C’est quelque chose que l’Angleterre développe depuis maintenant des années et qui a tendance à se généraliser ailleurs même si la façon de faire diffère d’un pays, d’un club à l’autre. Chez nous, son rôle est transversal et consiste, non pas à donner des directives mais à apporter à chaque service les données leur permettant d’éclairer leurs prises de décision."

Du sang neuf dans le staff dès 2025 ?

Cette dernière, selon les informations parues ces derniers mois, a pour objectif d'évaluer les joueurs, de préparer les matchs, d'aider à la formation des jeunes mais également, d'optimiser la condition physique et prévenir les blessures ainsi que soigner et gérer la reprise après ces dernières ! Il semblerait que bât blesse à ce niveau-là, et Ivan Gazidis, sans nommer cette cellule, l'a certainement un peu pointée du doigt. Aux dernières nouvelles, elle se composait de Mathias Michel (data scientist), Thibaut Lombard (kiné au centre de formation) et Thierry Cotte donc.

Si cette cellule s'enorgueillait de proposer un taux de disponibilité des joueurs supérieur à la moyenne en 2023, elle ne peut aujourd'hui s'empêcher de s'interroger sur le bilan de blessures qui touchent les Verts : 9 joueurs, ce n'est pas rien ! L'avenir nous dira si le board de l'ASSE compte en effet apporter quelques retouches à cette composante du club ou bien s'il la reconstruit complètement, avec des hommes neufs et des idées novatrices...