Le mercato a ouvert ses portes ce 1er janvier. L'ASSE compte se montrer active pendant la fenêtre de transferts. En plus du mercato hivernal, la possibilité de négocier avec les joueurs qui arrivent en fin de contrat en juin prochain. Voici six possibilités de joueurs évoluant en France (ligue 1 ou ligue 2).

La direction de l'ASSE continue par le biais de son président d'affirmer que le club doit se construire sur le long terme. Ainsi, les différentes décisions prises ont pour but de faire évoluer le club et de le rendre plus attractif dans le championnat français d'abord puis sur la scène européenne à moyen terme. Voici 6 joueurs qui correspondent à des idées possibles du club.

Oussama Targhalline

20 mai 2002 (22 ans)

Le Havre

Milieu centre

International marocain

1.86m

droitier

3 millions selon transfermarkt

Le chef d'orchestre de l'équipe du Havre évolue au milieu de terrain. L'international marocain de 22 ans est des très bons joueurs de ce championnat de ligue 2. Alors qu'il effectue sa seconde saison dans l'élite avec son club, il est en fin de contrat en juin prochain. Il répondrait à la volonté de Kilmer Sport de prendre des joueurs prometteurs dont la marge de progression est encore grande. Une aubaine pour le mercato hivernal ou pour l'été prochain !

Antoine Mendy

27 mai 2004 (20 ans)

Nice

Défenseur central axial droit ou arrière droit

International U20 français

1.87m

droitier

3 millions selon Transfermarkt

Blessé la cheville depuis début novembre, il n'a plus joué en 2024. Néanmoins, le jeune joueur formé à Nice gagnait du temps de jeu depuis le début de la saison sous Franck Haise (4 titularisations). Utilisé dans une défense à 3 comme axial droit, ce joueur polyvalent est un latéral droit de formation. En fin de contrat en juin prochain, il présente une vraie opportunité pour un club comme l'ASSE.

Josué Casimir

24 septembre 2001 (23 ans)

Le Havre

Ailier droit

1.78m

droitier

3.5 millions selon Transfermarkt

Suivi par l'ASSE, l'attaquant polyvalent du Havre est un des bons coups à faire de ce championnat. En fin de contrat en juin prochain, il a profité de son temps de jeu obtenu au Havre depuis plusieurs saisons pour évoluer. Sa marge de progression reste importante mais son profil apporte une possibilité très intéressante à un effectif sur le moyen terme !

Tidiam Gomis

8 août 2006 (18 ans)

Caen

Ailier droit ou gauche

International U19 français

1.83m

droitier

3 millions selon Transfermarkt

Joueur d'avenir, Tidiam Gomis enchaîne les minutes avec le Stade Malherbe de Caen cette saison. Bien que l'équipe soit en difficulté, il continue de grandir. La concurrence sur ce dossier pourrait être importante, notamment du côté de l'Allemagne mais Saint-Etienne pourrait être une équipe intermédiaire intéressante dans l'optique de sa progression. Un bon coup venu tout droit de ligue 2 !

Amin Cherni

7 juillet 2001 (23 ans)

Laval

Arrière gauche

International tunisien

1.81m

Gaucher

1 million selon Transfermarkt

Auteur d'une saison remarquable la saison dernière, Amin Cherni s'est ouvert les portes de la sélection tunisienne. Ce joueur, pouvant évoluer comme arrière gauche ou piston gauche, présente une vraie marge de progression. Malgré une demi-saison moins satisfaisante depuis août, il reste un joueur dont le potentiel est évident et qui peut aller voir plus haut que la ligue 2 !

Julien Ponceau

28 novembre 2000 (24 ans)

FC Lorient

Milieu centre

droitier

1.70m

3.5 millions selon Transfermarkt

Auteur d'une saison pleine avec un temps de jeu très important, Julien Ponceau est un des grands artisans du bon début de saison lorientais. Chef d'orchestre de l'équipe de Pantaloni, le joueur aux 160 matchs professionnels serait une belle alternative dans l'entrejeu stéphanois.