Alors que l'ASSE se déplace à Angers ce samedi, les Stéphanois doivent désormais retrouver le chemin de la victoire après s'être inclinés par deux buts d'écart face à Lens. Dans son mini-championnat, Saint-Étienne (14e) n'est qu'à trois points du dernier (Montpellier), un seulement du premier relégable (Le Havre). Retour sur les enjeux de cette neuvième journée de Ligue 1.

Victoire obligatoire pour s'imposer en Ligue 1

Quatorzièmes de Ligue 1, les hommes d'Olivier Dall'Oglio se déplacent au Stade Raymond Kopa ce samedi (17h00). "Nous avons la capacité de faire mal à n'importe quel adversaire. Soyez ambitieux.", affirmait Olivier Dall'Oglio à ses joueurs dans les vestiaires après la défaite face aux Sang et Or. Saint-Étienne pourrait s'emparer de trois points importants avant la réception de Strasbourg (2 novembre) et le derby (10 novembre). Deux oppositions dans lesquelles l'ASSE devra se battre pour obtenir le moindre point. Avec une différence de buts de -14 (6 buts pour, 20 contre), la moindre défaite pourrait permettre à Montpellier, Angers, Le Havre et Toulouse de prendre le dessus.

Mais les Verts ne doivent pas pour autant sous-estimer une équipe angevine qui revient d'un nul face à Toulouse. Les coéquipiers de Jim Allevinah ont prêché dans les 30 derniers mètres, mais ont réalisé une prestation solide face à des concurrents au maintien.

Des rencontres favorables à l'ASSE ?

Une victoire serait incontestablement la bienvenue. Si les Verts ont pris quelques points de retard après la défaite du week-end dernier (7), plusieurs oppositions pourraient être bénéfiques pour l'ASSE.

Le Havre, qui revient de cinq défaites consécutives, affronte le Stade rennais de Julien Stephan (25 octobre, 20h45). Si les Rouge et Noir sont en difficulté en ce début de championnat, le HAC devra sans doute batailler pour s'imposer face à une formation bien supérieure. Mais Auxerre, alors 12e de Ligue 1 après une victoire face à Reims (2-1), aborde les vilains ce dimanche au Groupama Stadium. L'Olympique Lyonnais reste sur trois victoires consécutives en championnat avant d'affronter l'AJA.

Le choc des cancres

Il s'agit sans doute du choc des équipes concurrentes au maintien. Un MHSC malade face à une équipe toulousaine qui n'a plus connu la victoire depuis septembre. Montpellier apparaît déstabilisée après le récent licenciement de Michel Der Zakarian. Mais la nomination d'un certain Jean-Louis Gasset pourrait permettre un nouveau départ aux coéquipiers d'Arnaud Nordin. En cas de victoire du Téfécé et d'un mauvais résultat à Angers, Saint-Étienne aurait de grandes chances de perdre son avantage dans la course au maintien.

Si les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont condamnés à compter leurs points pour accrocher un maintien, l'ASSE ne doit compter que sur de bons résultats pour performer. En cas de victoire face au SCO, les Stéphanois pourraient prendre une véritable bouffée en atteignant le cap des 10 points.