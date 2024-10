Alors que l'ASSE se déplace à Angers ce samedi, Mathieu Cafaro s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Présent, nous avons retranscrit ses propos. Extraits.

Mathieu Cafaro (Joueur de l'ASSE) : "La défaite face à Lens ? Cela n’a rien brisé. Nous avons une très belle équipe, vraiment solide. Maintenant, nous savons que nous avons un match très important contre un concurrent direct. Il ne fallait pas rester focalisé sur la défaite, il fallait passer à autre chose, et c’est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé dur cette semaine.

Face à Lens, on commençait à monter en puissance et à avoir des situations favorables. Mais dans l'ensemble, on a affronté une équipe très forte, avec beaucoup d'intensité, et on n’a pas su répondre complètement.

L'ASSE dans un autre championnat ? En quelque sorte, oui. Déjà l’année dernière, c'était un autre championnat pour nous, et ça l’est encore cette année. Nous allons à Angers avec l’objectif de prendre les trois points.

Auxerre en référence ? Oui, même si cette fois, on joue à l’extérieur, ce sera plus difficile. Mais dans le contexte, c'est similaire, car c'est un match contre un concurrent direct. Il faut les laisser derrière nous et creuser l'écart. Nous connaissons l’atmosphère et le contexte de ce genre de match, donc on espère que cela se passera comme la dernière fois."

Cafaro satisfait, mais peu mieux faire

Mathieu Cafaro (Joueur de l'ASSE) : "Je me sens bien. J’ai enchaîné les matchs, même si ce n’est pas encore suffisant pour moi. J’essaie de jouer le plus possible. Cette saison, il y a peut-être un peu plus de concurrence à mon poste par rapport à l’an dernier, mais cela fait partie du jeu. J’ai déjà connu cela. C’est une concurrence saine, elle me pousse vers le haut. C’est très positif. Je suis habitué à jouer à différents postes, donc je m’adapte. Mon positionnement peut changer, mais je sais qu’on attend plus de moi, et moi aussi, j'attends plus de moi-même. C'est à moi de répondre présent.

Je suis content de mes performances, mais je pense pouvoir faire encore mieux. Après chaque match, je veux toujours plus. Dans certaines situations, je pourrais être plus efficace, mais les matchs sont différents cette saison. On affronte souvent des équipes meilleures que nous, donc on a moins le ballon, moins d’occasions, et il faut savoir bien négocier chaque situation. C'est un défi différent de l’année dernière, où nous dominions presque chaque match."