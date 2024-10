L'ASSE s'est inclinée 2-0 sur sa pelouse face à Lens samedi dernier. Les Verts doivent se relancer dès ce week-end face à un concurrent direct. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio pourraient prendre 6 points d'avance sur le SCO. Voici les onze joueurs qui devraient être alignés ce soir.

Un retour et une absence moins grave qu'imaginée

L'infirmerie de l'ASSE reste bien remplie. Le retour d'Yvann Maçon, absent depuis deux mois à cause d'une blessure au ménisque, est en bonne voie. Le Guadeloupéen a repris l'entraînement collectif en début de semaine. Olivier Dall'Oglio n'avait pas encore décidé jeudi s'il ferait partie du groupe. En revanche, Pierre Cornud, touché aux ischio-jambiers lors du match contre Nice, devra patienter encore avant de revenir. L'ancien joueur du Maccabi Haïfa pourrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. Marwann Nzuzi et Kévin Pedro sont toujours forfaits.

Anthony Briançon et Thomas Monconduit, blessés, poursuivent leur protocole de rééducation. Ils seront encore absents pour plusieurs semaines. Ibrahima Wadji devrait encore passer une semaine à Clairefontaine avant de retrouver l'Étrat. Enfin, Ben Old s'est blessé à l'entraînement avant le match contre Lens. Il a été opéré d’une entorse du genou ce jeudi matin. Son absence serait donc estimée entre 4 à 6 mois. L’ailier néo-zélandais est également touché aux ligaments latéraux ainsi qu’au Ménisque. Ce jeudi, Olivier Dall'Oglio avait évoqué la possibilité qu'il soit également touché à ce niveau.

Nouveau changement en défense à l'ASSE

Dans les cages stéphanoises, aucune surprise, Gautier Larsonneur débutera. L'ancien gardien brestois s'est montré fautif sur le premier but lensois le week-end dernier, anticipant trop rapidement la frappe flottante plein axe de Frankowski, ce qui a coûté l'ouverture du score aux visiteurs. Le portier stéphanois est toujours en quête de son deuxième clean sheet cette saison.

En défense, Olivier Dall'Oglio devrait à nouveau aligner Dennis Appiah à droite. Léo Pétrot devrait débuter à gauche. De retour dans le groupe, Yvann Maçon n'est pas encore prêt pour démarrer ce week-end. Concernant la défense centrale, Dylan Batubinsika devrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Mickaël Nadé. Sifflé par une partie du Chaudron, Yunis Abdelhamid devrait quant à lui se retrouver sur le banc.

Du mouvement au milieu

Olivier Dall'Oglio devrait apporter des changements au milieu de terrain. Pierre Ekwah devrait à nouveau débuter en position de sentinelle. L'ancien Nantais a livré une prestation mitigée face à Lens la semaine dernière.

Devant lui, le coach stéphanois devrait encore faire confiance à deux joueurs issus du centre de formation. Aïmen Moueffek devrait être titularisé, contrairement à Mathis Amougou, qui, après huit titularisations cette saison, devrait débuter sur le banc pour cette neuvième journée. Auteur de plusieurs bonnes entrées depuis le début de saison, Louis Mouton devrait connaître sa première titularisation en Ligue 1.

L'ASSE doit se montrer efficace

Olivier Dall'Oglio en est conscient : le niveau des adversaires est monté d'un cran cette saison. L'ASSE doit faire preuve d'efficacité avec moins d'occasions qu'auparavant. Contre Angers, le coach devrait reconduire le même trio offensif que la semaine dernière. Mathieu Cafaro devrait une nouvelle fois débuter à droite. En conférence de presse, l'ailier a admis qu'il attendait plus de lui-même sur le plan statistique, avec un seul but et aucune passe décisive jusqu'à présent.

Sur le côté gauche, Zuriko Davitashvili devrait également être reconduit. Le Géorgien, peu en vue face à Lens contrairement à son match contre Auxerre, tentera de faire mieux. Face à Lens, les Stéphanois ont eu peu de véritables occasions de marquer. Enfin, Ibrahim Sissoko devrait enchaîner une troisième titularisation consécutive. Le Malien cherche à améliorer ses statistiques après son doublé à quelques kilomètres d'Angers. L'ancien Sochalien avait arraché le nul pour les Verts à Nantes il y a presque un mois.

Sur le banc : Maubleu - Abdelhamid - Tardieu - Fomba - Aiki - Bouchouari - Amougou - Stassin - Boakye