L’ASSE reste sur un match nul décevant face à Nantes dimanche dernier en Ligue 1. Les Nantais ont rapidement ouvert le score avant de laisser le jeu aux Stéphanois. Les Verts ont dû s’en remettre à une frappe lointaine de Boakye pour arracher le 1-1. Ce vendredi, les hommes d’Eirik Horneland se rendent à Auxerre. L’occasion de revenir sur leur dernier voyage à l’Abbé-Deschamps.

L’ASSE se déplace à Auxerre en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Les Verts espèrent enfin décrocher leur premier succès à l’extérieur cette saison. Pour cela, il faudra venir à bout d’une équipe en pleine confiance à domicile. L’AJA n’a plus perdu à domicile en championnat depuis le 14 septembre. Depuis, les Bourguignons ont tenu en échec Lens, Paris et Lille sur leur pelouse.

L’ASSE à la relance ?

En ce samedi 11 novembre, l’ASSE doit renouer avec le succès après une défaite contre le Paris FC. Les Verts restaient sur 10 matchs sans défaite avant cette rencontre. La relance s’annonce cependant difficile face à une équipe d’Auxerre qui joue également la montée.

L’AJA peut passer devant Saint-Étienne en cas de succès. Les Auxerrois viennent de perdre à Guingamp et doivent retrouver le chemin de la victoire. Le podium est en vue pour les hommes de Christophe Pélissier s’ils s’imposent face à l’ASSE.

Le navire Vert coule à Auxerre

Auxerre se montre conquérant dès l’entame de match. Après seulement deux minutes, Gaëtan Perrin dépose un centre sur la tête d’Ado Onaiwu pour ouvrir le score (1-0). Passeur décisif sur ce premier but, le joueur formé à Lyon inscrira ensuite le second pour enfoncer les Verts dans ce début de match. L’AJA passera ensuite plusieurs fois tout près du 3-0. C’est finalement l’ASSE qui marquera le troisième but du match : Donovan Léon offre une opportunité à Mathieu Cafaro, qui réduit l’écart (2-1).

Cinq minutes plus tard, Auxerre reprend deux buts d’avance. Paul Joly délivre un centre millimétré pour Ado Onaiwu, qui ne laisse aucune chance à Étienne Green. Le Japonais est inarrêtable et s’offre un triplé peu après l’heure de jeu. Pendant qu’Auxerre déroule, Saint-Étienne sombre.

À dix minutes du terme, Mahmoud Bentayg est trouvé à la limite du hors-jeu et réduit l’écart (4-2). Cependant, le match se termine avec un écart de trois buts, car Lassine Sinayoko inscrit un cinquième but pour l’AJA deux minutes plus tard (5-2).

Alors meilleure défense de Ligue 2, l’ASSE encaisse cinq buts à l’extérieur en l’absence de Batubinsika et Larsonneur. Auxerre lance ainsi une série d’invincibilité qui ne prendra fin que cinq mois plus tard… à Saint-Étienne. Les Bourguignons termineront la saison champions de Ligue 2, tandis que les Verts retrouveront la Ligue 1 via les barrages.