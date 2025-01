"Le score final est très sévère. Il nous manque ces joueuses offensives capables de faire la différence et de marquer. Nous doutons et nous ne sommes pas dedans. Ce n'est pas un problème d'occasions, car nous en avons. C'est cruel, mais dans les transitions, comme sur le dernier but, nous ne sommes pas à 100%. Nous y allons à moitié. Derrière, l'adversaire récupère et va à 2000. C'est l'illustration du match : un engagement total et sans retenue de la part de Fleury. Nous, nous jouions avec retenue. Je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas capables de trouver l'appui et de frapper plein axe. Donnez les mêmes ballons à l'adversaire et elles vont marquer ! Nous manquons de caractère. Nous ne devons pas jouer pour jouer, mais pour marquer et gagner. Le groupe vit bien, mais manque de caractère, d'expérience et d'une personnalité pour remettre de l'ordre."