L'ASSE traverse une saison compliquée en Ligue 1, où chaque point est crucial dans la lutte pour le maintien. Si l'attaque des Verts affiche des statistiques honorables, c'est surtout grâce aux performances de ses attaquants. En revanche, les milieux de terrain et les défenseurs peinent à peser dans le secteur offensif, aussi bien en termes de buts que de passes décisives. Ce déséquilibre représente un danger pour l’équipe et nécessite une correction rapide dans les matchs à venir.

Avec 28 buts inscrits en 27 rencontres de Ligue 1 cette saison, l'AS Saint-Étienne affiche un rendement offensif relativement correct pour une équipe jouant le maintien. Cependant, l'analyse des statistiques révèle un problème majeur : la dépendance excessive aux attaquants. Sur ces 28 réalisations, 25 ont été marquées par les joueurs évoluant sur le front de l'attaque.

Lucas Stassin (9 buts, 4 passes décisives et un penalty obtenu), Zuriko Davitashvili (7 buts, 6 passes décisives) et Ibrahim Sissoko (3 buts) assument leur rôle de finisseurs, épaulés par Irvin Cardona (2 buts, 2 passes) et Augustine Boakye (3 buts). Même Mathieu Cafaro, avant son départ au Paris FC, avait apporté sa contribution en marquant contre Lille. Une ligne offensive productive, certes, mais bien trop esseulée.

Une insuffisance criante des milieux de terrain

Dans le football moderne, les équipes les plus compétitives bénéficient de milieux de terrain capables de soulager l’attaque en apportant leur pierre à l’édifice offensif. À Saint-Étienne, ce secteur est en grande difficulté. Seuls Benjamin Bouchouari (milieu), Pierre Ekwah (milieu) et Mickaël Nadé (défenseur) ont inscrit un but cette saison. Une contribution bien trop faible pour une équipe qui lutte pour son maintien.

L'ASSE peine à voir ses milieux se projeter vers l’avant avec efficacité. Les frappes de loin sont rares, les incursions dans la surface adversaire manquent d’agressivité et l’apport sur les phases arrêtées manque de réalisme. Néanmoins, en termes de passes décisives, les statistiques sont légèrement meilleures. Les défenseurs et milieux cumulent 7 passes décisives : 2 pour Florian Tardieu, et 1 pour Mickaël Nadé, Louis Mouton, Aimen Moueffek, Léo Pétrot et Dennis Appiah. Sans un soutien plus marqué de leurs milieux, les attaquants stéphanois risquent de ne pas suffire dans une fin de saison qui s’annonce difficile.

Changer la donne à l'ASSE pour les 7 matchs restants

Pour espérer se maintenir en Ligue 1, l’ASSE doit impérativement impliquer davantage ses milieux et ses défenseurs dans l’animation offensive. Plusieurs pistes peuvent être envisagées : encourager les tirs lointains, inciter les joueurs du milieu à effectuer des appels dans la surface, ou encore travailler les phases arrêtées pour exploiter davantage les coups de pied arrêtés.

Eirik Horneland et son staff doivent également réfléchir à une meilleure répartition des tâches offensives. Un renforcement du rôle de box-to-box pour certains milieux ou une réorganisation tactique pourrait être une solution pour combler ce déficit. D'autant que plusieurs joueurs de cet effectif ont la possibilité de se montrer décisif et l'ont prouvé lors des saisons précédentes... À eux de remettre le couvert dans ce sprint final !