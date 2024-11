Après la victoire face à Strasbourg samedi dernier, l'ASSE a de nouveau obtenu un résultat à Geoffroy-Guichard. Saint-Étienne a gagné trois points vitaux dans la course au maintien et pointe désormais à la 16e place de Ligue 1. Capables du pire, comme du meilleur, les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont dans les temps. Une statistique se détache particulièrement du côté du forez.

Les Verts en difficulté hors de leur base

"À l'extérieur, c'est compliqué.". Le milieu de terrain stéphanois concédait une faille bien réelle dans l'effectif stéphanois. Monaco (1-0), Brest (4-0), Nice (8-0) puis Angers (4-2), les Verts ne parviennent pas à performer hors de leur base. Deuxième pire formation à l'extérieur devant le MHSC, l'ASSE n'a engrangé que 10 % de ses points à l'extérieur (1/10).

Si les Verts ne manquent pas plus de réussite devant la cage adverse (4O% buts marqués à l'extérieur), c'est dans le secteur défensif que l'ASSE fait chou blanc. Sur un total de 24 buts encaissés, les Stéphanois en encaissent 79 % hors de leur base (19). Aucune équipe ne présente un pire bilan défensif à l'extérieur que l'ASSE.

Un maintien en Ligue 1 acquis à domicile ?

Les comptes se révèlent en faveur des prestations à domicile. Après la victoire dans un Chaudron gonflé à bloc (33.000 supporters), les Stéphanois font le plein de confiance avant d'aborder le derby. Une nouvelle victoire à domicile, qui s'ajoute à celles face à Lille (1-0) et Auxerre (3-1). Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont ainsi remporté deux rencontres face à des équipes qui prétendent à l'Europe (Lille, Strasbourg).

Saint-Étienne remporte 90 % de ses points à Geoffroy-Guichard (9/10). Davantage en réussite (six buts), les Verts gagnent en moyenne 1,8 point par match. Mieux encore, les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'ont encaissé que cinq réalisations à domicile. Une statistique qui les classe cinquième meilleure défense de Ligue 1, ex æquo avec Auxerre et Strasbourg.

Les Verts peuvent effectivement compter sur un stade constamment bouillant. Un appui de taille pour l'ASSE, qu'Ibrahim Sissoko n'ignore pas : "La communion avec le Chaudron ? Oui, ce sont des moments dont il faut profiter."