Pour la deuxième fois consécutive, Olivier Dall'Oglio a fait confiance à Benjamin Bouchouari en le titularisant au milieu de terrain face à Strasbourg. La prestation du milieu marocain a prouvé que cette confiance n'était pas volée. Bouchouari a en effet livré une performance de haute volée et rebattu les cartes au milieu de terrain.

La saison passée, Bouchouari n’entrait pas dans les plans de Dall'Oglio, qui avait des réserves quant à son implication défensive et son investissement sans ballon. Mais ce début de saison marque un renouveau pour le jeune marocain, qui a su adapter son jeu et répondre aux attentes de son entraîneur. À Angers, pour son premier match en tant que titulaire, il avait déjà convaincu par sa qualité technique et sa capacité à dominer le milieu de terrain. Samedi, face à Strasbourg, il a confirmé ces qualités et a même élevé son niveau de jeu.

Bouchouari : Un joueur en reconquête

Sur le plan technique, les statistiques parlent d'elles-mêmes : 29 passes réussies sur 32 tentées, soit un taux de réussite de plus de 90 %. Au-delà de la précision de ses passes, Bouchouari se distingue par sa volonté de jouer vers l’avant et de dynamiser le jeu offensif de l’équipe. Contrairement à de nombreux milieux de terrain qui optent pour des passes de sécurité en retrait ou latérales, il privilégie constamment des transmissions vers l'avant. Près de la moitié de ses passes étaient orientées vers le but adverse, et la plupart d'entre elles ont été déclenchées depuis le camp de Strasbourg. C’est une preuve non seulement de sa qualité de passe, mais aussi de sa capacité à conserver de la précision sous pression.

Le secteur défensif, souvent critiqué chez Bouchouari, a également montré des progrès notables. Il a récupéré 8 ballons et réussi ses 2 tacles tentés, ce qui témoigne de sa volonté de s’impliquer dans le travail de récupération. Ce regain d’agressivité et d’impact dans les duels montre qu’il a su répondre aux attentes de son entraîneur, qui demandait une plus grande implication dans les phases défensives. Sa capacité à anticiper et à intervenir proprement dans les duels fait de lui un milieu plus complet, prêt à contribuer autant dans l’effort défensif que dans l’animation offensive.

Une vision de jeu et une agilité qui font la différence

Avec son centre de gravité bas et son agilité, Bouchouari excelle dans les espaces réduits et parvient souvent à se sortir de situations délicates avec aisance. Sa capacité à changer d’orientation rapidement rend ses mouvements difficiles à lire pour ses adversaires, qui peinent à l’arrêter. Dans les petits espaces, il démontre une technique au-dessus de la moyenne ce qui lui permet de conserver le ballon et de le relâcher au bon moment. Son intelligence de jeu se manifeste également dans son sens de l’anticipation avec le souci permanent de positionner son corps de manière à pouvoir se tourner vers l’avant dès qu’il reçoit la balle.

Des progrès encore à faire dans la finition

Toutefois, pour franchir un nouveau cap et devenir un joueur vraiment décisif, Bouchouari devra travailler sur son apport offensif. Malgré ses capacités de distribution et d’orientation du jeu, il manque encore de présence dans la zone de finition, et ses tentatives de tirs sont encore trop rares et trop imprécises. S’il réussit à intégrer ce nouvel aspect à son jeu, il ne fait aucun doute qu’il s’imposera comme une pièce centrale du système de Dall'Oglio.

En seulement deux titularisations, Benjamin Bouchouari a démontré qu’il est prêt à endosser un rôle plus important au sein de l’équipe stéphanoise. Sa prestation face à Strasbourg n'est pas seulement rassurante ; elle laisse entrevoir un potentiel qui, s’il est bien exploité, pourrait faire de lui l’un des éléments incontournables du milieu de terrain de l’ASSE cette saison. Toutefois, Benjamin Bouchouari le sait, le seul danger ne proviendra que de lui-même et de sa capacité à ne pas se relâcher dans des périodes sportives favorables durant lesquelles il a le défaut de s'installer dans un confort coupable.