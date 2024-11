L'ASSE affrontait Strasbourg pour le compte de la 10ᵉ journée de ligue 1. À cette occasion, les joueurs d'Olivier Dall'Oglio l'ont emporté 2-0 grâce à des buts de Mickaël Nadé et Ibrahim Sissoko. Une victoire qui vient donner de la confiance avec le derby contre l'Olympique Lyonnais qui se jouera ce dimanche à 20h45 au Groupama Stadium.

ODO, coup gagnant !

Satisfait à l'issue de la rencontre, le coach de l'ASSE a félicité ses joueurs de leur prestation mais surtout mis en avant la nécessité de temps :

« On va bien travailler toute la semaine, comme on le fait depuis un bout de temps. Et derrière, il y aura certainement quelque chose de bien, parce que je pense que cette équipe-là, elle a besoin de mûrir, elle a besoin de temps, elle a besoin de grandir, elle a besoin de prendre de la maturité. Ça, c'est clair. On ne peut pas arriver comme ça, en première division, débarquer du quatre coins du monde et puis dire, on va constituer une équipe comme ça. Non, il faut du temps. Je sais que dans le football, on n'en a pas, surtout les entraîneurs. Mais c'est une réalité, c'est comme ça. »

Rosenior (RCSA) félicite Dall'Oglio (ASSE)

Sur la sellette avant la rencontre, Dall'Oglio a gagné son coup tactique face à l'entraîneur strasbourgeois. Son homologue n'a pas manqué de le féliciter dans les Dernières Nouvelles de l'Alsace, un soutien qui fera chaud au cœur de l'entraîneur stéphanois avec le spectre de Wilfried Nancy qui plane au-dessus de sa tête depuis plusieurs jours :

"Le coach stéphanois a été incroyable parce qu'il a fermé les espaces et nous n'avons pas pu faire ce que doit faire une équipe qui a la possession : créer du jeu de manière à casser son bloc. J'avais prévenu les joueurs qu'il était possible que l'ASSE passe pour la première fois à cinq derrière. Mais parfois, c'est sur le terrain qu'il faut trouver des solutions. Nos adversaires nous ont abandonné le ballon et laissés les dominer alors que nous étions à l'extérieur.

C'est à nous de nous adapter quand l'opposition nous propose quelque chose de différent. Ce match est très intéressant parce que c'est la première fois qu'une équipe défend sciemment très bas à domicile contre nous. Pour mes joueurs, c'est une leçon à retenir parce que je pense que beaucoup d'équipes vont désormais jouer ainsi contre nous. C'est à nous de trouver la voie pour nous adapter et vaincre ce type d'opposition."