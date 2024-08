L’ASSE, une fois sa préparation terminée et sa campagne de matchs amicaux bouclée, va se tourner vers la Ligue 1 et le début du championnat qui lui offrira un premier périlleux déplacement du côté de Monaco. Sur quelle équipe pourra s’appuyer Olivier Dall’Oglio ? Il semblerait qu’un premier dilemme se présente au coach stéphanois…

La campagne de matchs amicaux a certes donné quelques débuts de réponses, mais également levé de nombreuses interrogations. Le groupe d’Olvier Dall’Oglio est pléthorique. C’est un fait. De très (trop !) nombreux joueurs professionnels composent le groupe élite de l’ASSE et une opération dégraissage va devoir être opérée. Toutefois, cela ne place pas ODO dans une position confortable au moment d’imaginer son onze de départ en Principauté face à Monaco. La rencontre, programmée le 17 août prochain (21h), lèvera le voile sur un onze forcément en construction, qui pourrait s’appuyer sur des joueurs habitués à évoluer ensemble.

Des cadres de la saison passée à l’infirmerie

Parmi eux, certains seront d’ores-et-déjà absents. Ainsi, Yvann Maçon sera suspendu pour cette rencontre après avoir cumulé trois cartons jeunes en l’espace de 10 rencontres la saison passée. Au rayon des blessures, Aïmen Moueffek, le métronome stéphanois, sera également out. Une blessure à la cuisse l’empêche de frapper dans le ballon. Aucun risque ne sera pris avec le milieu marocain qui pourrait revenir lors de la 4ème journée de championnat.

Indispensables lors des barrages et des playoffs, Mathieu Cafaro et Léo Pétrot ont terminé la saison sur les rotules. L’objectif était clair : remonter en Ligue 1, et ce, à n’importe quel prix. Pour le premier nommé, auteur de deux passes décisives lors de la victoire en play-off face à Rodez (2-0), une opération du nez était attendue. Sérieusement blessé face à Caen après un coup de coude – involontaire – de Tidiane Gomis, l’ailier gauche des Verts n’avait pas souhaité se faire opérer immédiatement. Il semblerait qu’il ait repoussé l’échéance alors qu’une opération était prévue en fin de saison. Sur France Bleu, l’ailier stéphanois s’explique : « Mon nez est comme il a fini la saison. Je ne l’ai pas opéré. Je le ferai plus tard. J’ai préféré partir en vacances, couper et recharger les batteries. »

Une défense amputée avant d’affronter Monaco

Léo Pétrot s’est quant à lui bien fait opérer d’une pubalgie qu’il a traînée de longues semaines la saison passée. De retour à l’entraînement, sa présence sur la pelouse au stade Louis II est fortement espérée à défaut de recrues. Olivier Dall’Oglio réclame un arrière gauche qui n’arrive pas et Bentayg est blessé. La solution Pétrot est donc la plus crédible dans le couloir gauche. En cas d’absence, un ODO pourrait bien devoir se creuser les méninges. Nadé, gaucher, ne possède pas les caractéristiques pour évoluer dans un couloir. N’Zuzi, testé en préparation, est encore bien juste. Quant à Kévin Pedro, également gaucher, il est jeune, sans expérience, et le jeter dans la fosse à un poste qui n’est pas le sien paraît peu probable. Si Pétrot n’était pas présent, la solution défensive qui consisterait à faire descendre un ailier semble la plus probable… À moins qu’une recrue n’arrive d’ici-là !

À droite, sans surprise, on devrait retrouver Dennis Appiah. Dans l’axe, Batubinsika et Abdelhamid devraient commencer la rencontre, laissant Mickaël Nadé sur le banc.

En attaque : une seule pointe valide !

Le milieu de terrain est également un secteur qui va donner du fil à retordre à ODO avant d’affronter Monaco. Moueffek out, il va falloir composer sans le précieux box to box. Pour le suppléer, Monconduit, Mouton, Fomba, Gauthier… Si la volonté du coach est de mettre en place de joueurs rompus à la Ligue 1 et déjà intégrés au système, Thomas Monconduit fait figure de favori pour évoluer devant la sentinelle du milieu qui devrait être Tardieu. Toutefois, la belle préparation de Louis Mouton pourrait également lui permettre de prendre une place de titulaire dans l’entre-jeu. Aux côtés de l’ancien pallois, Zuriko Davitashvili devrait être titularisé afin d’apporter sa technique, sa vision et du soutien à l’attaque stéphanoise.

Sur les côtés, la recrue Boakye pourrait débuter la rencontre. En jambe et percutant, il a laissé une belle impression depuis le début de la préparation. Son homologue à gauche devrait être Cafaro. Ce dernier devrait être préféré à Ben Old qui doit encore s’acclimater au jeu stéphanois et à la Ligue 1. Enfin, en pointe, Sissoko est le seul postulant d’expérience. Jibril Othman, qui effectue une très belle préparation, pourrait fort bien le remplacer en cours de rencontre.