Ce mercato est plutôt calme tant du côté de l’ASSE que dans le reste de la France. Toutefois, une ancien stéphanois qui a fait les beaux joueurs de l’ASSE sous Jean-Louis Gasset est de retour en France à 34 ans.

Kylian Mbappe, le nouveau propriétaire du Stade Malherbe

Selon l’Equipe : « Kylian Mbappe est le nouveau propriétaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Les propos de l’équipe à ce sujet : « Le Stade Malherbe de Caen a officiellement un nouveau propriétaire. Mbappé a racheté les 80% détenus Oaktree via sa structure Coalition Capital, le family office qu’il a créé et qui gère ses investissements. Le montant de la transaction serait autour de 15 millions d’euros.

Pierre-Antoine Capton, actuel président du conseil de surveillance, restera actionnaire minoritaire à hauteur de 20 %. Le fondateur de Troisième Oeil Productions et président du directoire de Mediawan, groupe audiovisuel européen, avait entériné au printemps le départ du fonds d’investissement américain Oaktree, arrivé en 2020 à un moment où le SM Caen traversait une période délicate, et cherchait donc un nouveau partenaire. C’est via Ziad Hammoud, ancien de beIN Media Group devenu directeur de la société d’images du champion du monde 2018, que l’opération a pu prendre corps et s’est finalisée. »

Une première recrue XXL dans ce mercato ?

Alors que les caennais ont déjà perdu Andreas Hountondji (qui était pisté par l’ASSE mais qui a finalement signé à Burnley), Alexandre Mendy pourrait également quitter le club. De ce fait, le club normand doit se renforcer !

Selon les informations de l’Equipe « La première recrue du Stade Malherbe de Caen sous pavillon Mbappé sera-t-elle Yann M’vila ? Sans club depuis le 1er juillet après la fin de son contrat à West Bromwich Albion (D2 ANG), qu’il avait rejoint mi-février, M’vila a disputé 7 matches de Championship et deux de play-offs la saison dernière. Pisté par Metz l’hiver dernier, le joueur formé à Rennes pourrait retrouver la France quatre ans après son passage à Saint-Étienne (2018-2020). »

Des propos confirmés par Ouest-France qui affirme que « L’international français va signer un contrat jusqu’en 2026. »

Yann M’Vila pourrait très vite s’engager avec Caen. Contacts avancés. Certaines sources parlent meme d’un accord et d’une visite médicale rapide #Mercato https://t.co/Hex8SsXrdS — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 6, 2024

Le transfert est désormais officiel. Le SM Caen a annoncé ce soir la signature de l’ancien milieu stéphanois.