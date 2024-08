L’ASSE affrontait Montpellier (victoire 2-1) pour son troisième match de préparation sans Cafaro et Maçon. Absents de dernière minute, la nature de leurs absences était inconnue. Le coach a donné des nouvelles des deux joueurs. Voici ses mots.

Déjà privé de Mahmoud Bentayg, Léo Petrot, Aimen Moueffek et Ibrahima Wadji, le staff médical stéphanois se veut très attentif aux moindres bobos en cette préparation. En effet, plusieurs joueurs sont rapidement ménagés lorsqu’il y a un risque de blessure. C’était le cas de Dylan Batubinsika en début de semaine dernière comme il l’a indiqué sur l’inside publié par le club hier. Aussi, celui de Thomas Monconduit qui a été laissé au repos contre Villarreal (victoire 3-1).

Conscient que la compétition commence dans une vingtaine de jours, le staff compte mettre toutes les chances de leur côté pour être prêt et armer pour le déplacement à Monaco. En effet, ce match se jouera le week-end du 18 août. La planification exacte du jour et de l’horaire de la rencontre n’a pas encore été communiquée.

En cette période de mercato, la moindre absence peut souvent être sur-interprétée. Il n’en fut rien des deux joueurs sous contrat jusqu’en 2025. Alors que le match d’hier a permis à Florian Tardieu, Mickaël Nadé de jouer leurs premières minutes de la saison. Présents contre Clermont et Villarreal, Yvann Maçon et Mathieu Cafaro n’ont pas joué hier soir.

Sur le site officiel du club, Olivier Dall’Oglio a communiqué sur les absences d’Yvann Maçon et Mathieu Cafaro : « Ils sont victimes de tiraillements. Ce n’est pas très grave, mais je pense qu’ils seront trop courts pour défier Grenoble, ce samedi. »

L’ASSE pourrait donc à nouveau avoir plusieurs jeunes pousses ce samedi pour affronter Grenoble. En effet, les retours de Wadji, Bentayg et Moueffek sont trop précoces. Deux absences supplémentaires viennent s’ajouter.

💬 « On est dans le bon sens. C’est grâce à la discipline des joueurs, des plus anciens comme des plus jeunes, dont je suis satisfait. Ça nous permet d’avancer ! »

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 31, 2024