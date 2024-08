Après avoir bien commencé sa préparation en termes de résultats (match nul contre Clermont, victoires contre Villarreal et Montpellier), l’ASSE a connu sa première contreperformance contre Grenoble samedi dernier (défaite 3-5). La faute à un passage à vide d’une dizaine de minutes, durant le second quart temps de la rencontre (qui se jouait en 4×30 minutes). Les Verts ont maintenant rendez-vous ce soir à 20 heures contre Getafe et devront montrer un bien meilleur visage. Avec plusieurs nouveaux joueurs incorporés à l’effectif ?

De nouveaux jeunes à l’entraînement

Lundi, Olivier Dall’Oglio a pu observer deux jeunes éléments durant la séance collective du groupe professionnel. En effet, Mathis Amougou et Ayman Aiki ont repris avec le groupe. En stage de préparation avec Bernard Diomède et les Bleuets depuis fin juin, les deux stéphanois avaient ensuite enchaîné avec l’Euro U19, qui s’est achevé il y a une grosse semaine. Défaits en finale contre l’Espagne (2-0), les Français sont passés de peu à côté d’une très belle performance. Après avoir profité de quelques jours de repos, Amougou et Aiki, qui ont surtout occupé un rôle de supersub durant la compétition, sont donc de retour au travail du côté du Centre sportif Robert-Herbin. Reste à savoir s’ils pourront avoir du temps de jeu dès ce soir contre Getafe. Si ce n’est pas le cas, il ne leur resterait plus qu’une occasion pour se montrer avant la reprise du championnat (contre Kiel, samedi).

Autre jeune joueur qui pourrait enfin faire son retour après plusieurs semaines d’absence : Karim Cissé. Le milieu offensif international guinéen avait été opéré d’une pubalgie en mai dernier. De retour à l’entraînement collectif depuis fin juillet, lui aussi ne va pas tarder à pouvoir de nouveau rejouer. Dès ce soir contre Getafe ? Réponse prochainement… Du sang frais serait en tout cas le bienvenu au regard des nombreuses absences (Moueffek, Petrot, Bentayg, Wadji).

