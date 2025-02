L’ASSE n’a plus gagné depuis plus d’un mois en Ligue 1 et les débuts d’Eirik Horneland. Les Verts restent sur deux défaites consécutives face à Lille et Rennes. Il est l’heure de se remettre la tête à l’endroit dans une antre qui ne réussit pas aux Ligériens. Saint-Étienne n’a gagné qu’une seule fois à Marseille depuis 1979. Retour sur le dernier déplacement au Vélodrome.

Les Stéphanois et les Marseillais se sont déjà croisés deux fois cette saison. Les deux rencontres ont eu lieu du côté du Chaudron et ne se sont pas bien déroulées pour l’ASSE. En championnat, l’OM est venu s’imposer 2-0 avant d’infliger un 4-0 aux Verts, deux semaines plus tard, en Coupe de France.

L’ASSE en quête de victoire en Ligue 1

L’ASSE patine en ce début de saison 2021-2022. Après trois matchs nuls en autant de journées, les hommes de Claude Puel espèrent rééditer l’exploit de la saison précédente. Les Stéphanois s’étaient imposés au Vélodrome pour la première fois depuis 1979.

De leur côté, les Marseillais ont vu leur match de la semaine précédente à Nice être interrompu à la suite d’un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Les Phocéens comptent quatre points en deux matchs et espèrent obtenir leur premier succès à domicile de la saison. L’objectif des hommes de Sampaoli est clair : retrouver la Ligue des champions.

Pas de nouvel exploit pour les Verts

Les deux équipes démarrent avec des intentions. Denis Bouanga bute sur Steve Mandanda dès l’entame de match avant de voir la réponse marseillaise être repoussée tant bien que mal par la défense verte. À la 23ᵉ minute, Mattéo Guendouzi hérite d’un ballon mal repoussé par les Verts. L’ancien Gunner ouvre la marque. Dix minutes plus tard, l’ASSE répond sur corner grâce à une tête de Kolo qui égalise.

Le score est de 1-1 à la mi-temps. En seconde période, Marseille accélère ses offensives. Cinq minutes après le retour des vestiaires, Gerson redonne l’avantage aux Phocéens. Rongier hérite du ballon après un mauvais renvoi stéphanois et sert parfaitement le Brésilien, qui ajuste Green.

L’ASSE ne parvient pas à revenir au score malgré une belle opportunité pour Bouanga. Quelques minutes plus tard, Cengiz Ünder scelle le sort de la rencontre d’une frappe enroulée. Le Turc a été idéalement servi par une erreur de relance stéphanoise. L’OM bat Saint-Étienne sur le score de 3-1.

Les hommes de Claude Puel enregistrent leur premier revers de la saison 2021-2022. L’ASSE ne gagnera pas le moindre match avant le 7 novembre, face à Clermont. Un mois après cette première victoire, le coach castrais sera remercié.