La rencontre entre Saint-Étienne et Rennes, le week-end dernier, qui s'est soldée par une défaite des Verts sur le score de 2-0, a été marquée en début de match par un tacle assassin de James sur Bouchouari. Seul un carton jaune a sanctionné cette faute grossière. Toutefois, la direction de l'arbitrage, qui débriefe chaque journée de championnat, n'est pas tout à fait d'accord avec cette décision de Monsieur Vernice.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, et les arrêts sur image créent le malaise. Alors que Bouchouari s'échappe pour initier une contre-attaque pour l'AS Saint-Étienne, James, le milieu rennais, effectue un tacle mal maîtrisé qui atterrit sur la cheville du jeune Marocain, laquelle se plie presque à angle droit. Contre toute attente, l'arbitre ne demande pas à Monsieur Vernice de consulter son écran vidéo et estime que le carton jaune est justifié.

Une décision que remettra en cause, dès la fin de la rencontre, le club stéphanois, qui demande des explications à la direction de l'arbitrage pour cette faute qui n'a pas entraîné un carton rouge, alors que cela semblait justifié, tout comme le penalty que le club stéphanois estime mériter suite à une faute sur Lucas Stassin en première mi-temps.

Paru sur le site de la FFF, la direction de l'arbitrage a souhaité commenter cette décision de l'arbitre de la rencontre. On y voit les images de la VAR qui visionnent le tacle de Bouchouari, et on y entend les échanges micro entre l'arbitre central et l'AVAR. Des échanges que nous vous laisserons juger, mais qui feront certainement bondir tous les supporters stéphanois. Ils ont également fait réagir la direction de l'arbitrage, qui a conclu à une erreur manifeste de l'arbitre de la rencontre.

L'analyse de la Direction de l'arbitrage

16e minute : le joueur stéphanois n°6 conduit son ballon balle au pied et franchit la ligne médiane lorsqu’il est victime d’une faute de la part du joueur rennais n°17. En effet, ce dernier est intervenu sur le joueur stéphanois en lui écrasant avec la semelle l’intérieur de la cheville gauche, sans toucher le ballon, ce qui a occasionné la perte de la chaussure du joueur stéphanois. L’arbitre siffle la faute et adresse un avertissement au joueur rennais. L’arbitre vidéo vérifie la nature de ce contact et estime qu'il n'est pas clairement erroné de considérer cette infraction comme ne relevant pas d'une faute grossière : il valide alors la décision prise sur le terrain.

Les images montrent clairement la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire, avec un geste du joueur rennais n°17 non maîtrisé, effectué avec la jambe droite tendue et la semelle de la chaussure venant directement impacter la cheville de l'adversaire. L'intensité du contact et la conséquence immédiate de la torsion de la cheville sont des critères justifiant ici une faute grossière : un visionnage en bord de terrain était attendu pour que la décision finale soit un carton rouge.