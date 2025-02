À la veille d’OM-ASSE (samedi, 17 h), Pierre-Emile Højbjerg s’est exprimé en conférence de presse. Le milieu marseillais attend une rude bataille et insiste sur l’importance du collectif.

"L’ASSE va se battre, à nous de répondre présent"

L’OM s’apprête à recevoir Saint-Étienne pour un duel qui s’annonce intense. Si les Verts ont connu des difficultés cette saison, Højbjerg ne sous-estime pas son adversaire et attend un match disputé :

« Saint-Étienne a eu des difficultés, mais c'est une équipe qui va se battre et jouer son coup à fond. À nous de faire le jeu et de montrer notre meilleur visage. Quand tu portes ce maillot, tu dois mériter de le porter. Nous devons continuer à nous améliorer, et ce sera encore le cas demain face à l’ASSE. »

L’importance du collectif dans la quête du succès

Le Danois de l'OM a également insisté sur la force du groupe, élément clé pour réussir sur la durée :

« Une équipe qui réussit s’appuie sur 15 à 18 joueurs. Il faut des hommes avec des valeurs, qui tirent tous dans le même sens. Chaque joueur doit être important. Il faut que les choses viennent du cœur, sans forcer. »

Dans un effectif où la concurrence est forte, Højbjerg prône une cohésion totale, essentielle pour viser les sommets.

Des leaders pour guider le groupe de l'OM

L’ancien joueur de Tottenham s’est aussi remémoré une anecdote liée à Geoffrey Kondogbia, mettant en avant le rôle des leaders dans un collectif :

« Je me souviens, à Saint-Étienne, Kondogbia avait fait un discours simple mais marquant. Avoir plusieurs joueurs leaders et responsables tire l’équipe vers le haut. Cela ne peut que faire du bien. Nous sommes en construction, et ici, il n’y a pas beaucoup de patience. Mais en ce moment, je sens le groupe évoluer et grandir, et ça me plaît. »

Alors que l’OM cherche à enchaîner les victoires pour remonter au classement, l’affrontement face aux Verts pourrait être un test révélateur. Les Marseillais devront répondre aux attentes, sous peine de voir leur progression freinée.