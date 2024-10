L'ASSE a véritablement lancé sa saison ce week-end grâce à sa victoire convaincante contre Auxerre (3-1). Une victoire qui vient conclure une première série de 7 matchs qui donne un bilan conforme à l'objectif final, à savoir le maintien. Les Verts seront au repos ce week-end avec la trêve internationale qui va animer le quotidien des spectateurs du football lors des prochains jours avec les rencontres entre équipes nationales.

Ligue des nations, éliminatoires de la CAN, tournois amicaux pour les jeunes joueurs internationaux, il y a forcément différents types d'oppositions pour les différents partis en sélection. Ils sont 5 (Aiki, Stassin, Old, Davitashvili, Batubinsika).

Projection sur ASSE-Lens

À l'issue de cette pause de la ligue 1, les Verts reprendront contre Lens. Une seconde rencontre à domicile de suite après celle contre Auxerre. C'est le samedi à 19h que l'ASSE jouera pour la 8ᵉ journée de ligue 1. Les internationaux reviendront au fil de la deuxième semaine en fonction de la fin de leur rassemblement respectif. Ben Old, Ayman Aiki et Zuriko Davitashvili jouent leur dernier match le lundi 14 octobre et seront de retour dans le Forez le mardi ou le mercredi. Lucas Stassin et Dylan Batubinsika disputent eux leur dernier match le mardi 15 octobre. Ils seront de retour probablement le mercredi.

Ainsi, le coach devrait compter sur l'intégralité de son effectif au plus tard le jeudi pour un match le samedi à 19h.

Des joueurs sous la menace

L'ASSE n'a pas encore subi de sanction liée à des suspensions de ses joueurs. Cependant, 5 joueurs sont sous la menace en cas de nouveau carton jaune contre Lens.

Deux d'entre eux sont sous la menace, mais ne devrait pas écoper d'une biscotte contre Lens. En effet, Marwann Nzuzi et Pierre Cornud sont blessés et ne participeront pas à la rencontre. En revanche, Larsonneur, Cafaro et Ekwah devront se tenir à carreau pour éviter de rater la rencontre face à Strasbourg du samedi 2 novembre à 21h.

Récapitulatif des joueurs sous la menace :

Nzuzi : 3 matchs

⁠Larsonneur : 4 matchs

⁠Cafaro : 4 matchs

⁠Cornud : 5 matchs

⁠Ekwah : 7 matchs